У бюджет 2025 року не закладені надходження від економбронювання

Проєкт бюджету на наступний рік побудовано без врахувань запуску будь-якої нової програми економічного бронювання. На це є причина в самій армії.

Економічне бронювання не заклали у бюджет

Перша віцепрем'єрка-міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла для Forbes, що економічне бронювання не врахують у бюджет-2025.

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Юлія Свириденко Перша віцепрем'єрка-міністерка економіки У бюджет на 2025 рік надходження від економічного бронювання не закладено. Я вважаю, що до економічного бронювання ми зможемо повернутися в тому випадку, коли ми вже розуміємо, що в армії є достатні ресурси для того, щоб продовжувати боротьбу.

Вона наголосила, що нині мобілізація перебуває на першому місці. Дискусія про економічне бронювання – це розмова про те, як збільшити фінансування оборони.

Нагадаємо! Нині у тіні працює 1,7 мільйона осіб, тож існує потенціал легалізації зарплат у різних секторах економіки.

За нашими розрахунками до 100 мільярдів гривень ми можемо додатково отримати за рахунок впровадження економічного бронювання,

– сказала вона.

Вона додала, що всередині команди триває дискусія і порівнюються різні моделі. Суб'єктом має бути роботодавець, який може платити податки.

Раніше Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомляв, що зростання планових податкових надходжень у проєкті бюджету на 2025 рік на "амбітні 18,2%" може бути зумовлене детінізацією заробітних плат завдяки впровадженню "економічного бронювання".