Экономическое бронирование не заложили в бюджет

Первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко рассказала для Forbes, что экономическое бронирование не учтут в бюджет-2025.

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Юлия Свириденко Первый вице-премьер-министр экономики В бюджет на 2025 год поступления от экономического бронирования не заложены. Я считаю, что к экономическому бронированию мы сможем вернуться в том случае, когда мы уже понимаем, что в армии есть достаточные ресурсы для того, чтобы продолжать борьбу.

Она подчеркнула, что сейчас мобилизация находится на первом месте. Дискуссия об экономическом бронировании – это разговор о том, как увеличить финансирование обороны.

Напомним! Сейчас в тени работает 1,7 миллиона человек, поэтому существует потенциал легализации зарплат в различных секторах экономики.

По нашим расчетам до 100 миллиардов гривен мы можем дополнительно получить за счет внедрения экономического бронирования,

– сказала она.

Она добавила, что внутри команды продолжается дискуссия и сравниваются различные модели. Субъектом должен быть работодатель, который может платить налоги.

Ранее Председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщал, что рост плановых налоговых поступлений в проекте бюджета на 2025 год на "амбициозные 18,2%" может быть обусловлен детенизацией заработных плат благодаря внедрению "экономического бронирования".