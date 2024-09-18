Почему МВФ отложил визит в Россию

Российские СМИ сообщают, что представители МВФ должны были осуществить консультационную миссию в России в этом году. Последний раз аналогичное событие происходило еще в 2019 году (до пандемии COVID-19).

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Алексей Можин Исполнительный директор от России в МВФ В день, когда предполагалось начало работы миссии фонда в рамках консультаций по 4-й статье устава МВФ, руководство фонда сообщило российской стороне и совету директоров о том, что работа миссии будет отложена на неопределенный срок.

Представители МВФ назвали причиной переноса визита техническую неготовность. Однако Можин высказал свою теорию, акцентировав на том, что этот европейские страны повлияли на такой ход событий.

Российской стороне хорошо известно, что официальные представители ряда европейских стран публично высказывались о неприемлемости возобновления сотрудничества между МВФ и Россией, о недопустимости проведения таких консультаций,

– сказал Можин.

Напомним! Миссия МВФ не осуществлялась на территории России в 2022 – 2023 годах. Причиной этого является полномасштабная война в Украине. Украинские чиновники призывают МВФ не возобновлять сотрудничество с россиянами.