В НБУ назвали головний ризик для економічного розвитку України

Економіка України залишається надзвичайно вразливою. Війнa, погодні виклики та міжнародні торгівельні суперечності створюють ризики для її розвитку, однак деякі фактори навпаки можуть мати позитивний ефект.

Що заважає економічному розвитку України

Швидкість повернення економіки до нормальних умов функціонування залежатиме від характеру й тривалості бойових дій. Тож головним ризиком все ще залишається повномасштабна війна через втрати людей, територій і виробництв, повідомляє 24 Канал з посиланням на голову НБУ Андрія Пишного.

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Загалом основні ризики, спричинені війною, залишаються незмінними:

додаткові витрати з бюджету на оборону України;

подальше пошкодження інфраструктури, передусім енергетичної;

зростання дефіциту робочої сили;

збільшення міграції, що негативно впливає на ринок праці.

Також існують глобальні міжнародні ризики, зокрема торгівельні війни. Досі торгівельні війни не впливали на економіку України і навіть частково підтримували її завдяки зниженню цін на нафту.

Зауважте! Загострення торгівельних протистоянь загрожує послабленням світової економіки, що може ускладнити міжнародне фінансування.

Як погодні умови цієї весни вплинули на врожай Окрім війни, вагомий ризик для економічного розвитку України цьогоріч – негативний вплив погодних умов. Він може бути більшим, ніж оцінюється наразі, зауважив Пишний.

Що навпаки сприятиме розвитку економіки

Попри ряд чинників, котрі мають негативний ефект на економіку України, в НБУ не виключають ймовірність позитивних сценаріїв для розвитку української економіки.

Вони пов’язані передусім із посиленням фінансової підтримки партнерів, зокрема за рахунок використання російських активів, та зусиль міжнародної спільноти із забезпечення справедливого й тривалого миру для України,

– додає Пишний.

Важливо! Позитивним для української економіки може бути також пришвидшення євроінтеграції України та відбудови енергетичних об’єктів.