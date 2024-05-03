Яким буде розвиток української економіки у випадку довгострокової війни

Після початку повномасштабної війни, українська економіка сильно постраждала. Однак, регулятор зміг прийняти правильну політику і втримати ситуацію під контролем.

Як НБУ бачить розвиток економіки

НБУ прорахував два основні сценарії розвитку. У першому варіанті прогноз доволі позитивний.

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Основними ознаками цього сценарію є:

покращення міграційної ситуації;

поліпшення споживчих настроїв;

посилення інвестиційної галузі.

А от у другому варіанті, протягом 2024 – 2025 років ВВП зростатиме повільно на орієнтовно 3% щорічно. А уже у 2026 цей показник набуде значення 5,6%.

Також важливими характеристиками цього сценарію є:

відновлення промисловості;

відновленні посівних площ;

подальший енергодефіцит.

За цим планом також відбуватиметься зростання реальних доходів населення, а також адаптація економіки до безпекових ризиків. Розуміємо, що перший сценарій прогнозує дещо швидше відновлення.

Яким буде валютний ринок

Споживча інфляція може тимчасово пришвидшитись в кінці цього року. Вірогідно цей показник сягне 8,6%. Щоб зберегти рівень інфляції на рівні базового сценарію, регулятору потрібно буде витратити більші міжнародні резерви.

Для покриття більшого структурного дефіциту на валютному ринку НБУ витрачатиме більші обсяги міжнародних резервів. Тож, попри суттєвішу зовнішню фінансову допомогу, резерви залишаться майже незмінними у 2024 році та зменшуватимуться протягом 2025 – 2026 років до 33 мільярдів доларів,

– йдеться у звіті НБУ.

Також на інфляцію впливатиме послаблення реального ефективного обмінного курсу. Слабкий економічний сектор негативне вплине на багато галузей, зокрема на експорт та інвестиційний борговий капітал.