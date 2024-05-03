Каким будет развитие украинской экономики в случае долгосрочной войны

После начала полномасштабной войны, украинская экономика сильно пострадала. Однако, регулятор смог принять правильную политику и удержать ситуацию под контролем.

Как НБУ видит развитие экономики

НБУ просчитал два основных сценария развития. В первом варианте прогноз довольно положительный.

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Основными признаками этого сценария являются:

улучшение миграционной ситуации;

улучшение потребительских настроений;

усиление инвестиционной отрасли.

А вот во втором варианте, в течение 2024 – 2025 годов ВВП будет расти медленно на ориентировочно 3% ежегодно. А уже в 2026 году этот показатель достигнет значения 5,6%.

Также важными характеристиками этого сценария являются:

восстановление промышленности;

восстановлении посевных площадей;

дальнейший энергодефицит.

По этому плану также будет происходить рост реальных доходов населения, а также адаптация экономики к рискам безопасности. Понимаем, что первый сценарий прогнозирует более быстрое восстановление.

Каким будет валютный рынок

Потребительская инфляция может временно ускориться в конце этого года. Вероятно, этот показатель достигнет 8,6%. Чтобы сохранить уровень инфляции на уровне базового сценария, регулятору нужно будет потратить большие международных резервов.

Для покрытия большего структурного дефицита на валютном рынке НБУ будет тратить большие объемы международных резервов. Поэтому, несмотря на существенную внешнюю финансовую помощь, резервы останутся почти неизменными в 2024 году и будут уменьшаться в течение 2025 – 2026 годов до 33 миллиардов долларов,

– говорится в отчете НБУ.

Также на инфляцию будет влиять ослабление реального эффективного обменного курса. Слабый экономический сектор негативно повлияет на многие отрасли, в частности на экспорт и инвестиционный долговой капитал.