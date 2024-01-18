Війна в Україні виснажує економіку Росії: ліквідні активи скоротилися майже вдвічі

Економіка Росії з часом стає все вразливішою перед викликами війни.влада країни використала майже половину резервів з Фонду національного добробуту.

Економіка Росії слабшає

До повномасштабного вторгнення ліквідні кошти Фонду становили 8,9 трильйона рублів, проте уже наприкінці 2023 року ця сума знизилася до 5 трильйонів рублів. До слова загальні активи впали на 12% й тепер становлять 12 трильйонів рублів.

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На понад 2 трильйони рублів зросли частки Фонду, випущені для фінансування інфраструктурних проєктів, у російських компаніях та облігаціях.

Також значну частину цього фонду інвестували в російські акції та інфраструктуру, а це не ліквідні інвестиції.

Тільки ліквідні інвестиції можна розглядати як запаси на "чорний день",

– пояснила Тетяна Орлова, економіст Oxford Economics.

Куди направляють кошти з Фонду

Фонду національного добробуту – це частина механізму пенсійного забезпечення росіян. На початку свого існування фонд був покликаний страхувати пенсійну систему, але вже через рік влада почала використовувати кошти для стабілізації ситуації на фондовому ринку.

Дійсно нині фонд зазнає потужного тиску з боку влади, через нові санкції, які виснажують російську економіку. Зокрема кошти фонду мають бути перераховані мінфіну Росії для покриття втрати доходів від експорту, якщо вони від продажу нафти перевищать бюджетну оцінку в 60 доларів за барель.

Якщо ситуація з цінами на енергоносії буде негативною, ми будемо використовувати Фонд національного добробуту,

– сказав міністр фінансів Росії Антон Силуанов.

Минулого року на підтримку армії та економіки країни влада країни залучила з фонду 3 трильйони рублів. У 2024 році на аналогійні потреби залучать ще 1,3 трильйона рублів.