Більшість думок зійшлося: що українці думають про економічний стан країни

Понад 80% українців вважають, що стан української економіки погіршився за останній рік. Лише 12% відповіли, що ситуація не змінилася або покращилася.

Стан української економіки

Дослідження "Правосуддя в контексті російської збройної агресії", яке провели 5−12 липня показало, що на думку 64% респондентів політична ситуація в Україні погіршилася. Лише 22% не помітили змін, а ще 7% вказали на покращення.

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Впевненість у майбутньому погіршилося у 57% опитаних, 25% не змінили своїх очікувань і лише 10% чекають на кращий розвиток подій.

У 60% погіршилося матеріальне становище сім'ї, ще у 355 воно не змінилося і лише у 4% покращилося. Зазвичай про поліпшення повідомляли особи до 30 років.

Найпоширеніші втрати через війну такі:

погіршення психоемоційного стану – 49%;

погіршення стану здоров’я – 39%;

втрата доходів та роз'єднання сімей – 25%;

загибель близької людини або втрата роботи – 20%.

Про матеріальні втрати зазвичай говорять жителі прифронтових територій, а про погіршення здоров'я особи старші 50 років.

До найгіршої шкоди завданою війною 72% опитаних відносять загибель цивільних, ще 70% – загибель військових. 315 проголосували за тілесні ушкодження та спричинення інвалідності.

На думку українців компенсація має бути надана:

родичам загиблих – 68%;

тим, хто втратив житло і майно – 44%;

тим, хто пройшов полон – 38%;

тим, хто дістав фізичні каліцтва – 36%;

ветеранам війни – близько 30%;

родичам зниклих безвісти – 20%.

Близько 60% респондентів вважають недоцільним надавати допомогу українцям за кордоном, тоді як 37% виступають за таку допомогу. Прикметно, що люди із зони бойових дій, молодші за віком, а також ті, хто має досвід переміщення та міграції, більш схильні підтримувати надання допомоги.