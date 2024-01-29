Президент Аргентини продовжить політику економії, поки в країні зростає інфляція

Президент Аргентини Хав'єр Мілей стверджує, що він продовжуватиме в країні економіку вільного ринку, зменшуючи кількість державних посад і зменшуючи регуляції у справах. Однак, він уже стикається з опонентами на вулицях і в Конгресі, де деякі з його реформ були зірвані.

Попри протести

У інтерв'ю The Wall Street Journal Мілей заявив, що він не збереже своїх обіцянок впровадити реформи у державно контрольованій економіці, попри гострий тимчасовий економічний біль, який це призведе.

Читайте також Якщо не підтримає Україну: ЄС застосує санкції проти Угорщини, якщо та заблокує виділення коштів

Інфляція в країні тепер на одному з найвищих рівнів у світі — навіть вищому, ніж у Венесуели.

Плану "Б" немає. Немає місця для почуттів, для емоцій. Я не можу собі дозволити цю розкіш. 47 мільйонів людей чекають на відповіді,

— каже Мілей.

За день до того, як тисячі людей вийшли на вулиці проти його реформ, Мілей стверджував, що певні реалізовані ним заходи вже мають успіх.

Чим цікава політика Хав'єра Мілея

Мілей отримав прізвисько "економіст з бензопилою" за свій непередбачуваний стиль у передвиборчій кампанії. Він виграв вибори з рекордними 56% голосів на фоні економічної кризи в Аргентині, де інфляція досягла 200%, а девальвація песо — 50%. У своїй переможній промові він пообіцяв нову політичну еру та реконструкцію Аргентини. У зовнішньополітичному плані Мілей виступає за зміцнення відносин зі США та Ізраїлем, підтримує Україну у конфлікті з Росією та дистанціюється від геополітичних зв'язків з Китаєм.

Економіка Аргентини

За словами аргентинського президента, інфляція в Аргентині, яка становить 211%, наближається до свого піку, але за прогнозами, має стабілізуватися в найближчі два роки.

! Центральний банк за останній місяць поповнив свої колишні резерви іноземної валюти на суму 5 мільярдів доларів.

Він почав скасовувати регуляції, які давно стримували бізнес, включаючи цінові контролі на харчові продукти та обмеження на оренду квартир, що спричинило дефіцит житла. Він видав сотні змін і представив загальний законопроєкт в Конгресі для скорочення ролі держави в економіці.

Зовнішньоекономічні відносини

Хоча Мілей вирішив, що Аргентина не прийме запрошення приєднатися до групи країн БРІКС, він все ж віддаляється від випадів, спрямованих проти деяких урядів та громадських діячів під час своєї кампанії. Президент заперечує, що "порушив" відносини з Китаєм, одним із найбільших торгових партнерів Аргентини.

Він також вважає, що Аргентині потрібні зовнішні інвестиції, щоб забезпечити швидке відновлення економіки.

Чим більше інвестицій ми забезпечимо, і чим нижчі процентні ставки, тим гладше буде рецесія і швидше відновлення. Ми повинні докласти великих зусиль, щоб сповістити, що цього разу ми серйозно, цього разу справді інше,

— зазначив він в інтерв'ю.

Він додав, що продаж більшості акцій державної енергетичної компанії YPF, яка була націоналізована у 2012 році, вже не є пріоритетом, оскільки це "призведе до великої втрати для аргентинців".