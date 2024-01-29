Президент Аргентины продолжит политику экономии, пока в стране растет инфляция

Президент Аргентины Хавьер Милей утверждает, что он будет продолжать в стране экономику свободного рынка, уменьшая количество государственных должностей и уменьшая регуляцию по делам. Однако он уже сталкивается с оппонентами на улицах и в Конгрессе, где некоторые из его реформ были сорваны.

Несмотря на протесты

В интервью The Wall Street Journal Милей заявил, что он не сохранит своих обещаний внедрить реформы в государственно контролируемой экономике, несмотря на острую временную экономическую боль, которая это приведет.

Читайте такжеЕсли не поддержит Украину: ЕС применит санкции против Венгрии, если и заблокирует выделение средств

Инфляция в стране теперь на одном из самых высоких уровней в мире — даже выше, чем в Венесуэле.

Плана "Б" нет. Нет места для эмоций. Я не могу себе позволить эту роскошь. 47 миллионов человек ждут ответа

– говорит Милей.

За день до того, как тысячи людей вышли на улицы против его реформ, Милей утверждал, что определенные реализованные им мероприятия уже имеют успех.

Чем интересна политика Хавьера Милея

Милей получил прозвище "экономист с бензопилой" за свой непредсказуемый стиль в предвыборной кампании. Он выиграл выборы с рекордными 56% голосов на фоне экономического кризиса в Аргентине, где инфляция достигла 200%, а девальвация песо — 50%. В своей победной речи он пообещал новую политическую эру и реконструкцию Аргентины. Во внешнеполитическом плане Милей выступает за укрепление отношений с США и Израилем, поддерживает Украину в конфликте с Россией и дистанцируется от геополитических связей с Китаем.

Экономика Аргентины

По словам аргентинского президента, инфляция в Аргентине, которая составляет 211%, приближается к своему пику, но по прогнозам должна стабилизироваться в ближайшие два года.

! Центральный банк за последний месяц пополнил свои прежние резервы иностранной валюты на сумму 5 миллиардов долларов.

Он начал отменять регуляции давно сдерживавших бизнес включая ценовые контроли на пищевые продукты и ограничения на аренду квартир, что повлекло за собой дефицит жилья. Он издал сотни изменений и представил общий законопроект в Конгрессе по сокращению роли государства в экономике.

Внешнеэкономические отношения

Хотя Милей решил, что Аргентина не примет приглашение присоединиться к группе стран БРИКС, он все же удаляется от выпадов, направленных против некоторых правительств и общественных деятелей во время своей кампании. Президент отрицает, что "нарушил" отношения с Китаем одним из крупнейших торговых партнеров Аргентины.

Он также считает, что Аргентине нужны внешние инвестиции для обеспечения быстрого восстановления экономики.

Чем больше инвестиций мы обеспечим и чем ниже процентные ставки тем глаже будет рецессия и быстрее восстановление. Мы обязаны приложить огромные усилия сообщить что на этот раз мы серьезно на этот раз действительно другое

– отметил он в интервью.

Он добавил, что продажа большинства акций государственной энергетической компании YPF, которая была национализирована в 2012 году, уже не является приоритетом, поскольку это "приведет к большой потере для аргентинцев".