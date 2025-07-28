Не тільки Росія: економіка Білорусі теж перебуває у стагнації
- ВВП Білорусі в першому півріччі 2025 року зріс лише на 2,1 %, а інфляція досягла 7,3 %.
- Скорочення попиту на білоруські товари в Росії та спад у сільському господарстві впливають на економіку, збільшуючи зовнішньоторговельний дефіцит до 856 мільйонів доларів.
ВВП Білорусі у першому півріччі 2025 року ВВП зріс лише на 2,1 %. Це на 2,9 пункту нижче, ніж роком раніше.
Що відбувається з економікою Білорусі?
Зокрема інфляція досягла 7,3 %, передає 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
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Спад пояснюється ситуацією в сільському господарстві (становить мінус 8,1 % у річному вимірі) та скороченням попиту на білоруські товари в Росії. Москва є ключовим торговельному партнері, на який припадає 60 % товарообігу. Однак поставки споживчих товарів, обладнання та пиломатеріалів у країну знизилися більш ніж на 70 %.
Зовнішньоторговельний дефіцит у січні-квітні зріс до 856 мільйонів доларів. Зокрема експорт зменшився на 0,3 %, імпорт зріс на 4,7 %.
Промвиробництво додало лише 0,3 %, підтримане внутрішнім попитом. Стагнація російської економіки (мінус 4 % у річному вимірі в I кварталі) обмежує фінансові можливості Мінська.
Погіршення платіжного балансу підживлює ризики швидкої девальвації білоруського рубля, що вдарить по таким важливим аспектам:
- купівельній спроможності;
- соціальній стабільності.
Санкції Заходу обмежують канали диверсифікації, підсилюючи структурну прив’язку до російських ринків, логістики та фінансування,
– пише СЗР України.
За даними СЗРУ, мінімальні темпи зростання збережуться до кінця 2025 року за інерцією після 2024-го. У 2026-2027 року відбудеться загострення кризи.
Зверніть увагу! Саме у 2026-2027 роках слід очікувати падіння доходів населення і подальшого затягування білоруської економіки в російську стагфляційну орбіту.