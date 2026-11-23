Фінансова стабільність однієї з найбільших економік Європи опинилася під загрозою через ринкові коливання. Влада вже готує радикальний механізм, який змусить урядовців жити за коштами.

Чому влада Франції йде на радикальні кроки

Президент Еммануель Макрон заявив про готовність запровадити так зване "золоте правило" для жорсткого контролю над дефіцитом бюджету. Цей механізм почнуть серйозно розглядати, якщо у січні фінансові ринки залишатимуться нестабільними, про що пише Bloomberg. За словами французького лідера, дискусія щодо обмеження витрат є абсолютно виправданою в поточних економічних реаліях.

Замість встановлення жорстких лімітів на якийсь конкретний рік, ініціатива передбачає створення багаторічної рамки для поступового балансування доходів та витрат. Якщо це правило закріплять у конституції, суд отримає повноваження блокувати будь-які бюджетні закони, що порушують фінансову дисципліну.

Важливо! Міністр фінансів Франції Ролан Лескюр уже підтримав ідею, назвавши її розумним інструментом для обмеження державних витрат у середньостроковій перспективі.

Що відомо про передісторію подій

Спроби приборкати дефіцит у Франції тривають не перший рік, адже подібний проєкт уже намагалися впровадити під час конституційної реформи 2011 року, проте тоді справу так і не довели до кінця. Цікаво, що зараз таку ж риторику щодо скорочення витрат активно використовує лідерка ультраправих Марін Ле Пен, яка утримує першість в опитуваннях за п'ять місяців до президентських виборів.

Минулого місяця вона також пообіцяла змусити майбутні уряди поважати цільові показники дефіциту через внесення відповідного "золотого правила" до конституції.

До слова, рівень схвалення діяльності президента Франції Еммануеля Макрона впав до рекордно низьких 14%. Водночас 83% опитаних заявили про своє невдоволення роботою глави держави.