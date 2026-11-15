Історичний антирекорд: рівень підтримки Макрона серед виборців як ніколи низький

Такі результати соціологічного дослідження Інженерної школи Ipsos bva-CESI для видання La Tribune Dimanche.

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Які проблеми непокоять французів найбільше

Показник підтримки Макрона опустився ще на один відсотковий пункт порівняно з жовтнем. Подібний масштаб невдоволення суспільства до цього фіксували у вересні 2014 року під час каденції Франсуа Олланда.

Ключовим фактором стрімкого падіння довіри до чинного президента стала економіка. Зокрема, 60% опитаних найбільше занепокоєні зниженням купівельної спроможності.

Ще 36% респондентів бентежать борги та дефіцит державного бюджету.

Ультраправі зміцнюють лідерські позиції

У французькому суспільстві, за даними опитування, зростають симпатії до опозиції. Рейтинг політиків, чиє обрання на посаду президента викликало б найбільше задоволення, очолила представниця партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, отримавши 36% голосів.

Друге місце посів президент цієї ж політсили Джордан Барделла із результатом 34%. Обидва показники стали найвищими серед потенційних претендентів від початку вимірювань у січні 2024 року.

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Друга президентська каденція Макрона добігає кінця навесні 2027 року. Зазначається, що подальший розвиток подій та ймовірна перемога ультраправих здатні позначитися на військовій допомозі, санкційній політиці та євроінтеграційних процесах України.

Опитування проводили з 10 до 12 листопада серед 1000 французів віком від 18 років за національно репрезентативною вибіркою.

До слова, Еммануель Макрон не зможе залишитися президентом Франції після наступних виборів. За Конституцією країни, лідер може обіймати цю посаду лише два п'ятирічні терміни, а Макрон займає президентське крісло з 2017 року.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що в Києві готові працювати з будь-яким новим лідером. Однак зауважив, що після французьких виборів риторика деяких політиків може змінитися.