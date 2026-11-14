"Точно не Макрон": Зеленський поділився очікуваннями від виборів у Франції

Він відзначив роль чинного глави держави Еммануеля Макрона у підтримці Європи та України. Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами 13 листопада.

Adv

популярні відео

Що в Києві очікують від виборів у Франції?

У квітні 2027 року відбудеться перший тур президентських виборів у Франції. Нинішній очільник країни Еммануель Макрон не зможе залишитись при владі.

Він перебував у президентському кріслі з 2017 року. Згідно з Конституцією Франції, президент може мати лише два 5-річних терміни. Зеленський підкреслив, що Макрон завжди підтримував Україну.

Він точно нас підтримує в усьому і лобіює інтереси такої Європи, в якій є справедливе місце Україні– зазначив президент.

Політик підкреслив, що у Києві готові працювати з будь-яким переможцем виборів. Український лідер наголосив, що Європейський Союз складається з 27 держав

Глава держави також підкреслив, що після виборів риторика деяких політиків може змінитися.

Реклама

Ми вже з вами бачили, що таке передвиборчі кампанії і що потім відбувається. Іноді багато політики, популізму, щоб побудувати своє ядро для перемоги. Але об'єктивні виклики і реальна політика нікуди не зникають– розповів Зеленський.

Нагадаємо, що 25 жовтня французька ультраправа лідерка Марін Ле Пен, яка наразі є головною фавориткою на виборах, офіційно розпочала свою президентську кампанію. У питанні російсько-української війни політикиня хоче заблокувати фінансування Києва з бюджету Євросоюзу. Вона заявляла, що Франція витратила надто багато коштів на підтримку України.