Виступає проти допомоги Україні: Марін Ле Пен розпочала президентську кампанію у Франції

Перший передвиборчий виступ Ле Пен провела в Орлеані – місті, пов'язаному з Жанною д'Арк. Націоналісти вважають її символом патріотизму та державного суверенітету. Про це повідомляє Reuters.

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Які зміни обіцяє французам Ле Пен?

Перед прихильниками Ле Пен пообіцяла запровадити політику нульової толерантності до злочинності.

У своєму виступі політикиня зробила акцент на ідеї національного "відродження".

Вона заявила, що Франція переживає період потрясінь, але зможе стати сильнішою, якщо обере курс на безпеку, добробут і оновлення.

"Ми кажемо: раніше було добре, а завтра буде ще краще!" – заявила Ле Пен.

Вона також пообіцяла посилити міграційну політику: відновити прикордонний контроль, автоматично висилати іноземців, засуджених за злочини, а також боротися з бандами та наркоторговцями.

Зверніть увагу! Сама Ле Пен може бути змушена вести кампанію з електронним браслетом на нозі. Її засудили за розкрадання коштів Європейського парламенту, однак політикиня оскаржує вирок.

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В економічній сфері лідерка ультраправих пообіцяла скоротити державні витрати і податки для бізнесу, а також зменшити кількість бюрократичних процедур. Вона також заявила про підтримку промисловості, інновацій і штучного інтелекту.

Водночас політикиня виступила проти подальшого підвищення пенсійного віку.

Хоча Ле Пен не пропонує виходити Франції з ЄС, але хоче зменшити його вплив на країну.

Вона обіцяє повернути контроль над кордонами й законами та насамперед дбати про інтереси Франції, зокрема не втягувати її в іноземні війни.

"Майбутнє належить нам", – заявила політикиня наприкінці виступу.

Після цього вона разом із прихильниками заспівала національний гімн, розмахуючи прапорами.

Зазначимо, що на тлі вуличних заворушень позиції Ле Пен посилилися. Згідно з опитуванням, оприлюдненим 25 жовття, її підтримують від 32% до 33,5% виборців.

Найближчий конкурент – лідер ультралівих Жан-Люк Меланшон – набирає 17%.

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Опитування також свідчать, що в другому турі, який очікують провести на початку травня, Ле Пен може впевнено перемогти Меланшона.

Що Ле Пен каже про допомогу Україні?

Марін Ле Пен планує скоротити допомогу Україні, залишивши лише обмежену оперативну підтримку та навчання українських військових.

Вона також хоче заблокувати фінансування Києва з бюджету ЄС, заявляючи, що Франція вже витратила надто багато коштів на підтримку України.

Ле Пен нагадала про кредити на 90 мільярдів євро, з яких 18 мільярдів припадає на Францію, і виступила проти подальших витрат.

Її позиція ставить під загрозу й заплановане фінансування України в межах наступного семирічного бюджету Євросоюзу.