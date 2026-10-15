Як зазначає Financial Times, під час інтерв'ю Ле Пен дала зрозуміти, що прагне трансформувати Євросоюз зсередини. За даними соціологічних опитувань, вона має високі шанси очолити Францію вже навесні наступного року.

Що передбачає план Ле Пен

Політикиня розраховує на успіх своїх однодумців в Іспанії, Італії та Польщі, що дозволить провести масштабні зміни в усьому блоці. Вона наголосила, що політика – це питання переконань, які стикаються з обмеженнями.

Окремо вона розкритикувала очільницю Єврокомісії. За її словами, Урсула фон дер Ляєн може не допрацювати до кінця свого терміну у 2029 році, оскільки вже втратила довіру багатьох європейських урядів. Крім того, Ле Пен обурилася спробами Брюсселя ухвалити новий довгостроковий бюджет ЄС до французьких виборів 2027 року, назвавши це зневагою до демократичних процесів.

На тлі загрози боргової кризи у Франції, де державний борг сягнув 119 відсотків ВВП, Ле Пен презентувала п'ятирічний план скорочення дефіциту на 140 мільярдів євро. Він передбачає урізання державних витрат, зниження податків та зменшення виплат до європейського бюджету. Хоча одностороннє зменшення внесків суперечить договорам ЄС, політикиня готова до жорсткого протистояння.

Погрози скоротити допомогу Україні

Лідерка французьких ультраправих має намір припинити допомогу Києву, залишивши лише незначну оперативну підтримку та тренування українських бійців.

Ле Пен заявила, що Париж більше не може дозволити собі такі витрати. Зокрема, вона планує заблокувати виділення коштів Україні з бюджету ЄС, аби Франція не залишилася з додатковими витратами.

Чесно поводитися з паном Зеленським – це сказати йому, фактично попередити його: слухайте, ми не можемо зробити більше. Ми вже надали кредитів на суму 90 мільярдів євро, з яких 18 мільярдів припадає на Францію. Це справді велика сума,

– заявила Ле Пен.

У проєкті семирічного бюджету Євросоюзу закладено спеціальний механізм підтримки України обсягом до 100 мільярдів євро. Проте Ле Пен налаштована зірвати ухвалення цього бюджету, утримавши майже половину внеску Франції.

Відповідь Зеленського

Президент України Володимир Зеленський прокоментував риторику Ле Пен, зауваживши, що вона недооцінює вигоду від співпраці з Україною.

Мета — допомогти Україні стати сильною, а Україна натомість забезпечить безпеку та поділиться досвідом. До речі, ціна цього не така висока, як людські життя. Тому, гадаю, пані Ле Пен не надто глибоко вдається в деталі,

– наголосив глава держави.

Як приклад взаємної користі він навів французько-італійський зенітний ракетний комплекс SAMP/T, що ефективно збиває балістичні та крилаті ракети. Натомість досвід українського поля бою потрібен французьким оборонним компаніям, вважає Зеленський.

Крім того, як вже повідомлялося, Марін Ле Пен категорично виступає проти вступу України до Євросоюзу. Вона заявляла, що це вдарить по французьких фермерах через конкуренцію з українським агросектором, а її політсила називає євроінтеграцію Києва своєю "червоною лінією".