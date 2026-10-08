Про це французька політикиня заявила у соцмережі Х.

Що сказала Ле Пен?

Марін Ле Пен різко висловилася щодо перспективи вступу України до Європейського Союзу.

Якщо Україна вступить до Європейського Союзу, ми будемо першими, хто зазнає втрат, і це подвійна проблема,

– написала Ле Пен.

За її словами, основний ризик стосується французьких фермерів. Політикиня вважає, що вони зіткнуться з посиленням конкуренції з боку українських аграріїв, яку назвала "жорсткою" та "недобросовісною".

Водночас Ле Пен заявила, що вступ України може вплинути й на розподіл коштів Спільної аграрної політики ЄС. Через це французьке сільське господарство може отримувати меншу частку європейської фінансової підтримки.

Марін Ле Пен та її партія "Національне об'єднання" вже тривалий час виступають проти членства України в ЄС і НАТО. Представники політичної сили ще у 2024 році називали євроатлантичну інтеграцію Києва однією зі своїх "червоних ліній".

Позиція Ле Пен значною мірою ґрунтується на її концепції національного суверенітету. Вона виступає за захист французьких виробників і неодноразово критикувала подальше поглиблення європейської інтеграції.

Водночас у ЄС уже обговорюють механізми перехідного періоду для українського аграрного сектору в рамках переговорів про майбутнє членство України.

Окремо на позицію французької політикині щодо України впливає її багаторічна позиція стосовно Росії. Ле Пен раніше виступала проти окремих видів військової допомоги Україні та після завершення війни пропонувала відновити стратегічне зближення НАТО з Росією.

Її партію також неодноразово критикували через минулі фінансові та політичні зв'язки з Москвою.

Водночас у 2026 році риторика "Національного об'єднання" щодо Росії стала жорсткішою. У вересні Ле Пен та Жордан Барделла вже звинувачували Москву у спробах чинити тиск і дестабілізувати Францію.