Об этом французская политик заявила в социальной сети Х.

Что сказала Ле Пен?

Марин Ле Пен резко высказалась по поводу перспективы вступления Украины в Европейский Союз.

Если Украина вступит в Европейский Союз, мы будем первыми, кто понесет потери, и это двойная проблема,

– написала Ле Пен.

По ее словам, основной риск касается французских фермеров. Политик считает, что они столкнутся с усилением конкуренции со стороны украинских аграриев, которую она назвала "жесткой" и "недобросовестной".

В то же время Ле Пен заявила, что вступление Украины может повлиять и на распределение средств Общей аграрной политики ЕС. Из-за этого французское сельское хозяйство может получать меньшую долю европейской финансовой поддержки.

Марин Ле Пен и ее партия "Национальное объединение" уже давно выступают против членства Украины в ЕС и НАТО. Представители этой политической силы еще в 2024 году называли евроатлантическую интеграцию Киева одной из своих "красных линий".

Позиция Ле Пен в значительной степени основана на ее концепции национального суверенитета. Она выступает за защиту французских производителей и неоднократно критиковала дальнейшее углубление европейской интеграции.

В то же время в ЕС уже обсуждают механизмы переходного периода для украинского аграрного сектора в рамках переговоров о будущем членстве Украины.

Отдельно на позицию французской политика в отношении Украины влияет ее многолетняя позиция по России. Ле Пен ранее выступала против отдельных видов военной помощи Украине и после завершения войны предлагала возобновить стратегическое сближение НАТО с Россией.

Ее партию также неоднократно критиковали из-за прошлых вы финансовые и политические связи с Москвой.

В то же время в 2026 году риторика "Национального объединения" в отношении России стала более жесткой. В сентябре Ле Пен и Жордан Барделла уже обвиняли Москву в попытках оказать давление и дестабилизировать Францию.