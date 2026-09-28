У них будет 14 мест в Сенате из 348. Об этом сообщает France24.

Что известно о результатах "Национального объединения"?

Издание отмечает, что половина членов верхней палаты французского парламента избирается путем косвенного голосования каждые 3 года. Сенаторы находятся в должности 6 лет.

"Национальное объединение" впервые в своей истории сумело преодолеть барьер в 10 мест. Теперь они смогут сформировать парламентскую фракцию в Сенате.

После объявления результатов бывшая лидер партии Марин Ле Пен, которую подозревают в связях с Кремлем, написала в своих соцсетях об "исторической победе" партии. Глава "Национального объединения" Жордан Барделла сообщил о намерениях политической силы. Ультраправые хотят сформировать парламентскую группу вместе со своим союзником – "Союзом правых за республику", который имеет 2 места в Сенате.

Кроме того, историческую для себя победу одержала ультралевая партия "Непокоренная Франция". Она впервые прошла в верхнюю палату. В то же время, согласно предварительным результатам, правые, центристы и левые социалисты останутся наиболее популярными политическими силами в Сенате.

Что известно о выборах во Франции?

В воскресенье, 27 сентября, во Франции состоялись последние выборы перед президентскими весной 2027 года. Выборы в Сенат проводятся косвенным путем. 178 из 348 законодателей избираются не гражданами на общенациональном голосовании, а Коллегией избирателей, состоящей примерно из 93 тысяч человек.

Голосование прошло в 58 департаментах материковой Франции, в двух департаментах Корсики, Гвианы и на четырех заморских территориях. Кроме того, избиратели переизбрали шестерых представителей французов, проживающих за рубежом.

Напомним, что на земельных выборах в Мекленбурге – Передней Померании, состоявшихся 20 сентября, победу одержала еще одна ультраправая партия – "Альтернатива для Германии", которая открыто критикует помощь Украине. Представители этой политической силы симпатизируют России. СМИ сообщали, что руководство партии хочет провести переговоры с Москвой о возобновлении поставок российского газа.