Майже 1000 затриманих: сотні тисяч жителів Франції продовжують протестувати

За словами урядовця, під час сутичок двоє людей отримали серйозні поранення. Для забезпечення порядку в країні залучили 70 тисяч поліцейських, пише TVNET.

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Масштаби сутичок

Силовики застосували сльозогінний газ проти демонстрантів у Парижі, Марселі, Ліоні, Бордо, Ліллі, Тулузі, Монпельє та Нанті.

За даними французької влади, в акціях по всій країні взяли участь щонайменше 410 тисяч демонстрантів, із яких до 250 тисяч вийшли на вулиці столиці. Водночас профспілка CGT стверджує, що кількість протестувальників по всій країні сягнула 800 тисяч осіб.

Лоран Нуньєс зазначив, що ситуація наразі є "кращою", ніж під час попередніх заворушень, оскільки правоохоронці діяли оперативніше, проводили більше перевірок перед протестами та ефективніше захищали підприємства.

Нагадаємо, масові акції невдоволення тривають у країні вже не перший тиждень. Раніше у французьких містах через погроми та мародерство силовики вже затримували тисячі людей, а президент Еммануель Макрон заявляв про рішучу протидію порушникам.