Почти 1000 задержанных: сотни тысяч жителей Франции продолжают протестовать

По словам представителя правительства, в ходе столкновений двое человек получили серьезные ранения. Для обеспечения порядка в стране были задействованы 70 тысяч полицейских, пишет TVNET.

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Масштабы столкновений

Силовики применили слезоточивый газ против демонстрантов в Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Лилле, Тулузе, Монпелье и Нанте.

По данным французских властей, в акциях по всей стране приняли участие не менее 410 тысяч демонстрантов, из которых до 250 тысяч вышли на улицы столицы. В то же время профсоюз CGT утверждает, что число протестующих по всей стране достигло 800 тысяч человек.

Лоран Нуньес отметил, что ситуация сейчас "лучше", чем во время предыдущих беспорядков, поскольку правоохранители действовали оперативнее, проводили больше проверок перед протестами и эффективнее защищали предприятия.

Напомним, массовые акции недовольства продолжаются в стране уже не первую неделю. Ранее во французских городах из-за погромов и мародерства силовики уже задержали тысячи человек, а президент Эммануэль Макрон заявлял о решительном противодействии нарушителям.