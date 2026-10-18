Наразі затримано близько 1800 осіб. Понад 500 поліцейських, жандармів та пожежників дістали поранення. Пошкоджено або розграбовано близько 1500 магазинів і торгових точок, збитки оцінюються в сотні мільйонів євро.

Що сказав Макрон про заворушення?

У зв'язку із напруженою ситуацією у країні президент Еммануель Макрон звернувся до нації.

Ми всі сьогодні ввечері відчуваємо гнів. Нам також соромно бачити руйнування, які сталися на наших вулицях,

– сказав політик.

Макрон наголосив, що: "ті, хто грабував, повинні відшкодувати завдані збитки, а ті, хто намагався повалити Республіку, будуть притягнуті до відповідальності".

Були розграбовані магазини, атаковані громадські будівлі, крамниці та мерії, деякі з них зруйнували. Кілька сотень поліцейських і жандармів зазнали поранень. Дивлячись на ці кадри, ми всі запитували себе: що в них у голові? Як французи можуть таке робити з Францією? Цьому немає пояснення, і цього не можна пробачити,

– підкреслив президент.

Він звернув увагу на "неконтрольоване насильство", яке, за його словами, чинили "заколотницькі елементи радикальних ультралівих угруповань, до яких приєдналася значна кількість злочинців".

Макрон заявив, що не варто ототожнювати мирних протестувальників із мародерами та учасниками заворушень. За його словами, є люди, які цілком обґрунтовано обурені стрімким зростанням цін на пальне через війну в Ірані.

Хочу чітко заявити всім мародерам: ми діятимемо жорстко. Безкарності не буде,

– пригрозив президент.

Нагадаємо, що протести також пройшли в Бельгії та Італії.

Як Макрон планує зупинити протести в країні?

Макрон запропонував кілька кроків для врегулювання ситуації після масових протестів.

Зокрема, він закликав владу захистити міста від погромів, політичні сили – засудити насильство, а уряд – обговорити з молоддю та профспілками шляхи розв'язання проблем.

Президент заявив, що префекти спільно з мерами мають вживати необхідних заходів для захисту громадських будівель і магазинів, зокрема за потреби забороняти масові зібрання.

Також він закликав політичні партії, професійні об'єднання та профспілки чітко засудити насильство й закликати до спокою.

Прем'єр-міністр найближчими днями має зустрітися з їхніми представниками, щоб узгодити спільну позицію.

Окремо Макрон запропонував залучити молодь до пошуку рішень.

Уже цього тижня уряд має обговорити конкретні пропозиції зі школярами, студентами, викладачами, профспілками, місцевою владою та парламентарями.

Водночас президент наголосив, що влада жорстко реагуватиме на погроми й насильство. За його словами, готовність до діалогу не означає слабкості чи безкарності.