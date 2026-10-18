Про це пише ANSA та Le Soir.

Що відомо про протести в Європі?

Протести у Франції

У Франції після масових заворушень, які відбулися 17 жовтня, затримали близько 1800 людей. Поранення дістали понад 500 поліцейських, жандармів і пожежників, а значних матеріальних збитків зазнали сотні підприємців. Як повідомив міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс, заворушення в окремих містах тривали до пізньої ночі.

Ще від полудня, а в Марселі навіть із ранку, кілька тисяч прихильників крайніх лівих сил були налаштовані атакувати громадські будівлі та вступати в сутички з правоохоронцями. Згодом до них приєдналися правопорушники, які грабували магазини й пошкоджували підприємства.

Протести у Франції / Суспільне

Заворушення зафіксували в Парижі, Марселі, Ліоні, Бордо, Ренні, Страсбурзі, Греноблі, Ніцці, Ліможі та інших містах. Учасники нападали на правоохоронців, атакували державні установи й пошкоджували громадські будівлі. Також повідомлялося про проникнення до префектур і мерій та пограбування підприємств.

Наразі затримано 1800 осіб, і станом на сьогодні тривають розслідування з метою встановлення осіб, причетних до цих злочинів, щоб вони постали перед судом,

– заявив Нуньєс.

Протести у Франції почалися у вересні з акцій учнів і вчителів, які виступали проти нестачі фінансування освіти. Згодом до них долучилися студенти, профспілки та прихильники руху "жовтих жилетів", які також виступали проти зростання цін.

17 жовтня на вулиці країни вийшли щонайменше 550 тисяч людей. У низці міст демонстрації переросли в погроми та підпали. Уряд скликав кризовий штаб, а наступну загальнонаціональну страйкову акцію призначили на 5 листопада.

Бельгія

Заворушення відбулися й у Бельгії. У суботу, 17 жовтня, у центрі Брюсселя спалахнули сутички та акти вандалізму. Поліція застосовувала сльозогінний газ, розганяла натовпи та затримувала учасників заворушень.

Мітинги поширилися після зіткнень між поліцією та молоддю 9 жовтня, які відбулися на тлі профспілкової акції. Серед учасників суботніх подій було чимало неповнолітніх, зокрема дітей віком до 12 років.

У районі Мароль демонстранти пошкодили майно на бульварі Лемонньє та проспекті Сталінград. Зокрема, вони розбили вікна в офісі брюссельської федерації Соціалістичної партії. Також учасники підпалювали сміттєві мішки, пошкодили будівельне обладнання, а автомобіль каршерінгової служби перекинувся на дах.

Протест у Бельгії / RTBF

Згодом значна група демонстрантів і молоді зібралася на площі Біржі в центрі Брюсселя. Учасники скандували гасла проти поліції. Між 18:00 та 19:00 поблизу площі знову сталися сутички, після чого правоохоронці витіснили натовп, застосувавши силу та сльозогінний газ.

Пізніше на бульварі Анспах сформувалася нова колона, яка рушила в напрямку воріт Нінове. На вулицях перевертали й підпалювали сміттєві баки, а велосипеди та самокати спільного користування залишали посеред проїжджої частини.

Близько 20:00 ситуація заспокоїлася. Водночас поліція продовжила патрулювати район площі Біржі та прилеглі вулиці. За даними правоохоронців, протягом дня в Брюсселі затримали близько десяти людей.

Заворушення також відбулися в Льєжі. У суботу вдень на площі Сен-Ламбер приблизно 30 демонстрантів оточили поліцейські в шоломах. На місці працювала пожежна машина, яка поливала учасників акції водою. Люди за поліцейським кордоном скандували: "Звільніть наших товаришів!".

Раніше того дня колона демонстрантів заблокувала кілька транспортних шляхів у районі Кадран, зокрема в'їзд на автомагістраль у напрямку Буренвіля. Частина учасників намагалася пересувати огорожі, щоб спорудити барикади, однак поліція прибула до того, як їх вдалося звести, та розігнала натовп.

За даними поліції, близько 10:00 у районі Гільменів мирно зібралися від 200 до 250 людей. Звідти учасники рушили до площі Сен-Ламбер, де сидячий протест заблокував рух автобусів. Приблизно о 13:15 колона продовжила рух у напрямку району Кадран.

Італія

Масові протести 17 жовтня відбулися також в Італії. Люди вийшли на вулиці через зростання вартості життя, подорожчання пального та податковий тиск. У кількох містах демонстрації переросли в сутички з поліцією.

У Мілані демонстранти спочатку кидали в правоохоронців пляшки та петарди. Згодом сотні молодиків, одягнених у чорне, зібралися на площі Дуомо. Зіткнення також відбувалися в Турині, Болоньї та Бергамо.

Зокрема, у Болоньї сутички зосередилися поблизу залізничного вокзалу. Група молодиків у капюшонах почала кидати в поліцейських димові шашки, пляшки та каміння. Правоохоронці застосували водомети та сльозогінний газ.

Протест в Італії / АІТ

Учасники протестів прибували з передмість і навіть з інших регіонів Італії. Серед них були як іноземці, так і громадяни країни.

Лише в Мілані поранення дістали щонайменше четверо правоохоронців і 20 демонстрантів. Загалом затримали понад 50 учасників протестів, причому близько половини з них були неповнолітніми.

На події відреагувала прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

Організовані групи правопорушників скористалися протестами, щоб сіяти хаос, нападати на тих, хто відповідає за безпеку, та тримати цілі міста в заручниках,

– написала Мелоні в соцмережах.

Віцепрем'єр Маттео Сальвіні назвав учасників заворушень маргіналами.

Невже й досі знайдуться ті, хто їх захищатиме й виправдовуватиме?

– написав він у соцмережі X.

Нагадаємо, сасові заворушення у Франції привернули увагу й американських політиків. Віцепрезидент США Джей Ді Венс звинуватив у насильстві під час протестів "західних лібералів", які, за його словами, привезли до країни "третій світ".