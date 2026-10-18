Об этом сообщают ANSA и Le Soir.

Что известно о протестах в Европе?

Протесты во Франции

Во Франции после массовых беспорядков, произошедших 17 октября, задержали около 1800 человек. Ранения получили более 500 полицейских, жандармов и пожарных, а сотни предпринимателей понесли значительный материальный ущерб. Как сообщил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, беспорядки в отдельных городах продолжались до поздней ночи.

Еще с полудня, а в Марселе даже с утра, несколько тысяч сторонников крайне левых сил были настроены проводить атаки на общественные здания и вступать в столкновения с правоохранителями. Впоследствии к ним присоединились правонарушители, которые грабили магазины и наносили ущерб предприятиям.

Протесты во Франции / Суспильне

Беспорядки зафиксированы в Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Ренне, Страсбурге, Гренобле, Ницце, Лиможе и других городах. Участники нападали на правоохранителей, проводили атаки на государственные учреждения и повреждали общественные здания. Также сообщалось о проникновении в префектуры и мэрии и ограблении предприятий.

На данный момент задержано 1800 человек, и по состоянию на сегодня продолжаются расследования с целью установления лиц, причастных к этим преступлениям, чтобы они предстали перед судом,

– заявил Нуньес.

Протесты во Франции начались в сентябре с акций учеников и учителей, выступавших против недостаточного финансирования образования. Впоследствии к ним присоединились студенты, профсоюзы и сторонники движения "желтых жилетов", которые также выступали против роста цен.

17 октября на улицы страны вышли не менее 550 тысяч человек. В ряде городов демонстрации переросли в погромы и поджоги. Правительство созвало кризисный штаб, а следующую общенациональную забастовку назначили на 5 ноября.

Бельгия

Беспорядки произошли и в Бельгии. В субботу, 17 октября, в центре Брюсселя вспыхнули столкновения и акты вандализма. Полиция применяла слезоточивый газ, разгоняла толпы и задерживала участников беспорядков.

Митинги распространились после столкновений между полицией и молодежью 9 октября, которые произошли на фоне профсоюзной акции. Среди участников субботних событий было немало несовершеннолетних, в том числе детей в возрасте до 12 лет.

В районе Мароль демонстранты повредили имущество на бульваре Лемоннье и проспекте Сталинград. В частности, они разбили окна в офисе брюссельской федерации Социалистической партии. Также участники поджигали мешки с мусором, нанесли ущерб строительному оборудованию, а автомобиль каршеринговой службы перевернулся на крышу.

Протест в Бельгии / RTBF

Впоследствии значительная группа демонстрантов и молодежи собралась на площади Биржи в центре Брюсселя. Участники скандировали лозунги против полиции. Между 18:00 и 19:00 вблизи площади вновь произошли столкновения, после чего правоохранители разогнали толпу, применив силу и слезоточивый газ.

Позже на бульваре Анспах сформировалась новая колонна, которая двинулась в направлении ворот Нинове. На улицах переворачивали и поджигали мусорные баки, а велосипеды и самокаты общего пользования оставляли посреди проезжей части.

Около 20:00 ситуация успокоилась. В то же время полиция продолжила патрулировать район площади Биржи и прилегающие улицы. По данным правоохранителей, в течение дня в Брюсселе задержали около десяти человек.

Беспорядки также произошли в Льеже. В субботу днем на площади Сен-Ламбер около 30 демонстрантов окружили полицейские в шлемах. На месте работала пожарная машина, которая поливала участников акции водой. Люди за полицейским кордоном скандировали: "Освободите наших товарищей!".

Ранее в тот же день колонна демонстрантов заблокировала несколько транспортных путей в районе Кадран, в частности въезд на автомагистраль в направлении Буренвиля. Часть участников пыталась переместить ограждения, чтобы соорудить баррикады, однако полиция прибыла до того, как их удалось возвести, и разогнала толпу.

По данным полиции, около 10:00 в районе Гильменов мирно собрались от 200 до 250 человек. Оттуда участники двинулись к площади Сен-Ламбер, где сидячий протест заблокировал движение автобусов. Примерно в 13:15 колонна продолжила движение в направлении района Кадран.

Италия

Массовые протесты 17 октября прошли также в Италии. Люди вышли на улицы из-за роста стоимости жизни, подорожания топлива и налогового давления. В нескольких городах демонстрации переросли в столкновения с полицией.

В Милане демонстранты сначала бросали в правоохранителей бутылки и петарды. Впоследствии сотни молодых людей, одетых в черное, собрались на площади Дуомо. Столкновения также происходили в Турине, Болонье и Бергамо.

В частности, в Болонье столкновения сосредоточились вблизи железнодорожного вокзала. Группа молодых людей в капюшонах начала бросать в полицейских дымовые шашки, бутылки и камни. Правоохранители применили водометы и слезоточивый газ.

Протест в Италии / АИТ

Участники протестов прибывали из пригородов и даже из других регионов Италии. Среди них были как иностранцы, так и граждане страны.

Только в Милане ранения получили как минимум четверо правоохранителей и 20 демонстрантов. Всего задержали более 50 участников протестов, причем около половины из них были несовершеннолетними.

На события отреагировала премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Организованные группы правонарушителей воспользовались протестами, чтобы сеять хаос, нападать на тех, кто отвечает за безопасность, и держать целые города в заложниках,

– написала Мелони в соцсетях.

Вице-премьер Маттео Сальвини назвал участников беспорядков маргиналами.

Неужели до сих пор найдутся те, кто будет их защищать и оправдывать?

– написал он в соцсети X.

Напомним, недавние беспорядки во Франции привлекли внимание и американских политиков. Вице-президент США Джей Ди Венс обвинил в насилии во время протестов "западных либералов", которые, по его словам, привезли в страну "третий мир".