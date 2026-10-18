Американский лидер опубликовал свою реакцию на события в собственной социальной сети Truth Social. По его словам, ситуацию необходимо немедленно взять под контроль, "пока не стало слишком поздно".

Реакция США на беспорядки

Франция пылает! Иммиграция людей из совершенно другого мира – людей, в сердцах которых царит ненависть, – разрушила эту некогда большую страну,

– написал Трамп.

Со своей стороны вице-президент США Джей Ди Венс также связал действия во время протестов с провалом миграционной политики. Комментируя кадры пожара в мэрии города Лимож, он упрекнул западных либералов в пренебрежении проблемами интеграции мигрантов.

Западные либералы завезли "третий мир" во Францию и другие страны во имя разнообразия и сострадания. Они проигнорировали фундаментальные вопросы ассимиляции и совместимости. Им говорили, что это приведет именно к такому, но они не прислушались. Я молюсь, чтобы Франция – прекрасная страна с удивительными людьми – остановила это безумие, прежде чем сгорят еще больше ее исторических памятников,

– отреагировал Венс .

Кроме того, чиновник предупредил, что США могут столкнуться с подобной ситуацией в случае победы демократов на выборах в Конгресс.

Напомним, что 17 октября протесты во Франции, вызванные ростом стоимости жизни и ухудшением качества государственных услуг, переросли в масштабные столкновения с полицией. В Лиможе демонстранты подожгли историческое здание мэрии. В свою очередь французское правительство пообещало привлечь виновных к ответственности.