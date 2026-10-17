В Албании люди требуют отставки премьер-министра. Об этом сообщают Le Soir, AFP и Reuters.

Что известно о протестах во Франции?

Беспорядки во Франции продолжаются с 21 сентября. Очагом недовольства стал регион Иль-де-Франс. Впоследствии акции протеста распространились на другие города по всей стране. Среди них: Париж, Марсель, Лилль, Лион, Нант, Бордо и Ренн.

По данным Министерства внутренних дел, на улицы вышли около 550 тысяч человек, около 400 из них были арестованы. В то же время профсоюз CGT заявил о 800 тысячах участников митинга. Около 140 акций проходят по всей стране.

Главными участниками протестов являются старшеклассники, требующие улучшения качества школьного образования и финансирования учебных заведений. Их поддержали студенты высших учебных заведений, родители и учителя. Впоследствии к протестам присоединились профсоюзы, общественные активисты, представители крайне левых политических движений, "Желтые жилеты" и другие.

18-летний старшеклассник Камил Алахян рассказал, что протестует по "многим причинам – выборы, которые должны состояться в 2027 году, политики, которые лгут, и чрезвычайно богатые, которые забирают все больше богатства в течение последних 10 лет".

Демонстранты выражают недовольство ростом цен, дорогой топливом, сокращением расходов на социальную сферу, упадком общественных служб, насилием со стороны полиции, плохим состоянием школ и университетов, малым количеством вакансий и недостаточными субсидиями для поддержки заморских территорий страны.

Царила хорошая атмосфера, а потом вдруг они (полиция – 24 Канал) начали травить нас газом, хотя ничего не происходило. Естественно, это ухудшило ситуацию, и горячие головы разгорелись,

– рассказал 47-летний Жюль Петричор, который привел своего сына на митинги.

В Марселе митингующие ворвались в мэрию, однако их вытеснила полиция. В Лионе протестующие подожгли городское управление туризма. В Бордо они прорвались в полицейский комплекс, повредив помещения. В городе Лиможе пламя достигло крыши городской ратуши после того, как группа людей напала на здание в ходе протестов. В Париже, Марселе, Ницце, Бордо и Лилле протестующие ограбили десятки магазинов, в том числе Apple.

Акции протеста сопровождаются актами вандализма со стороны демонстрантов. Полиция сообщила об опрокинутых автомобилях, разбитых окнах и витринах, попытках мародерства, атаках на правоохранителей.

Те, кто совершил акты вандализма, напал на административные учреждения или предприятия, или ограбил – даже в наших мэриях, будут привлечены к ответственности и наказаны,

– написал Эммануэль Макрон.

Премьер-министр Себастьян Лекорню раскритиковал демонстрантов за "насилие чрезвычайной интенсивности".

При разгоне митингов в Париже и других городах против демонстрантов в масках, бросавших снаряды и стрелявших фейерверками, применяются водометы и слезоточивый газ. В Сент-Этьене протестующему оторвало руку полицейской гранатой для разгона толпы.

По словам мэра Парижа Эммануэля Грегуара, некоторые улицы были "методично разгромлены", им нанесли "огромный" ущерб.

Кандидат в президенты от ультраправых Марин Ле Пен поддержала полицию.

Мародерство, грабежи, нападения на полицию – участники беспорядков вновь запятнали демонстрации 17 октября,

– написала политик.

Лидер ультралевых Жан-Люк Меланшон поддерживал протесты, однако призвал их участников воздержаться от мародерства, назвав это "противоречащим нашим методам".

Последствия протестов во Франции / Фото AFP

Что происходит в Бельгии?

В пятницу, 9 октября, в Брюсселе прошел марш профсоюзов в рамках общенациональной забастовки против запланированных правительством сокращений бюджета, к которому присоединились сотни студентов. Митинг также перерос в столкновения с полицией.

Студенты, отчасти вдохновленные протестами в соседней Франции, заявляли, что выступают против роста цен на образование и реформ, которые, по их мнению, сделают его менее доступным.

В субботу, 17 октября, в центре Брюсселя вновь вспыхнули беспорядки с участием молодежи. Демонстранты наносили ущерб имуществу, поджигали мусорные баки и автомобили. Участники протестов атаковали штаб-квартиру брюссельского отделения Социалистической партии и выбили там окна. Кроме того, они повредили строительное оборудование и перевернули автомобиль сервиса каршеринга. На улице Кракель сожгли три автомобиля.

Полиция Брюсселя применила слезоточивый газ и провела зачистки, чтобы разогнать участников беспорядков. Правоохранители задержали нескольких человек. СМИ сообщают, что среди участников было много несовершеннолетних, некоторым из них нет даже 12 лет.

Около 20:00 по местному времени ситуация в большинстве районов столицы начала успокаиваться. Однако на площади Биржи в центре города собралась большая группа протестующих и молодежи, а также правоохранители и два водомета. Ситуация оставалась напряженной, но без силовых столкновений.

Нет, что происходит в Брюсселе, – это уже не просто протест! Это – откровенное насилие, организованное и систематическое, направленное на дестабилизацию нашего общества. Федеральная полиция оказывает поддержку местной полиции. Будут применены все необходимые средства для восстановления порядка и противодействия участникам беспорядков,

– написал министр внутренних дел Бельгии Бернар Квинтин.

Акция протеста студентов против проблем в сфере образования также проходила в городе Льеж

Что известно об антиправительственных протестах в Албании?

В субботу, 17 октября, тысячи молодых албанцев собрались у Министерства образования в центре Тираны. Протестующие уже пятый день требуют отставки премьер-министра Эди Рамы. После того как группа молодых людей в масках начала бросать камни в полицию, митинг перерос в насилие. Правоохранители в ответ применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы.

До этого в стране несколько месяцев продолжались преимущественно мирные митинги против строительства роскошного курорта на южном побережье Албании. Проект связан с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Отметим, что правительство Эди Рамы неоднократно обвиняли в коррупционных скандалах. Reuters пишет, что в стране действуют преступные группировки, которые хотят отмывать средства, полученные от торговли запрещенными веществами и оружием. Это создает трудности на пути к евроинтеграции Албании

Протесты против коррупции и безработицы распространились по всей стране. В Тиране протестующие разбили окна, подожгли правительственные здания и вступили в столкновения с правоохранителями.

Полиция сообщила, что сначала задержала 500 протестующих, однако впоследствии 330 из них отпустили. Ранения получили около 120 сотрудников правоохранительных органов и 45 протестующих, хотя реальная цифра раненых демонстрантов может быть выше.

Отметим, что премьер Эди Рама возглавляет правительство с 2013 года. В 2025 году он одержал победу на четвертых выборах подряд.

Напомним, что в июне, Европейская комиссия высказала замечания в адрес Албаниит от принятия мер, которые могут повлиять на ее вступление в Европейский Союз. Они подчеркнули, что проект, связанный с Кушнером, угрожает заповедной зоне дикой природы, где обитают фламинго, тюлени и черепахи.