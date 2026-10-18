Свою реакцію на події американський лідер опублікував у власній соцмережі Truth Social. За його словами, ситуацію потрібно негайно взяти під контроль, "поки не стало занадто пізно".

Реакція США на заворушення

Франція палає! Імміграція людей із зовсім іншого світу – людей, у серцях яких панує ненависть, – зруйнувала цю колись велику країну,

– написав Трамп.

Зі свого боку віцепрезидент США Джей Ді Венс також пов'язав дії під час протестів із провалом міграційної політики. Коментуючи кадри пожежі в мерії міста Лімож, він дорікнув західним лібералам за нехтування проблемами інтеграції мігрантів.

Західні ліберали завезли "третій світ" до Франції та інших країн в ім'я різноманітності та співчуття. Вони проігнорували фундаментальні питання асиміляції та сумісності. Їм казали, що це призведе саме до такого, але вони не прислухалися. Я молюся, щоб Франція – прекрасна країна з дивовижними людьми – зупинила це божевілля, перш ніж згорять ще більше її історичних пам'яток,

– відреагував Венс.

Крім того, посадовець застеріг, що США можуть зіткнутися з подібною ситуацією у разі перемоги демократів на виборах до Конгресу.

Нагадаємо, що 17 жовтня протести у Франції, викликані зростанням вартості життя та погіршенням державних послуг, переросли у масштабні сутички з поліцією. У Ліможі мітингувальники підпалили історичну будівлю мерії. Своєю чергою французький уряд пообіцяв притягнути винних до відповідальності.