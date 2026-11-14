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"Точно не Макрон": Зеленский поделился своими ожиданиями от выборов во Франции

Даниил Жоров
Зеленский высказался о выборах во Франции

Зеленский высказался о выборах во Франции / Getty Images (иллюстративное изображение)

Весной 2027 года во Франции состоятся президентские выборы. Владимир Зеленский прокомментировал предстоящие выборы.

Он отметил роль действующего главы государства Эммануэля Макрона в поддержке Европы и Украины. Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами 13 ноября.

 
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Что в Киеве ожидают от выборов во Франции?

В апреле 2027 года состоится первый тур президентских выборов во Франции. Нынешний глава страны Эммануэль Макрон не сможет остаться у власти.

Он занимал президентский пост с 2017 года. Согласно Конституции Франции, президент может занимать эту должность только два 5-летних срока. Зеленский подчеркнул, что Макрон всегда поддерживал Украину.

Он точно поддерживает нас во всем и отстаивает интересы такой Европы, в которой есть справедливое место для Украины– отметил президент.

Политик подчеркнул, что в Киеве готовы работать с любым победителем выборов. Украинский лидер отметил, что Европейский Союз состоит из 27 государств

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Глава государства также подчеркнул, что после выборов риторика некоторых политиков может измениться.

Мы уже с вами видели, что такое предвыборные кампании и что происходит потом. Иногда много политики, популизма, чтобы сформировать свою базу для победы. Но объективные вызовы и реальная политика никуда не исчезают– рассказал Зеленский.

Напомним, что 25 октября французский ультраправый лидер Марин Ле Пен, которая сейчас является главной фавориткой на выборах, официально начала свою президентскую кампанию. В вопросе российско-украинской войны политик хочет заблокировать финансирование Киева из бюджета Евросоюза. Она заявляла, что Франция потратила слишком много средств на поддержку Украины.

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