Почему власти Франции идут на радикальные меры

Президент Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести так называемое "золотое правило" для жесткого контроля над бюджетным дефицитом. Этот механизм начнут серьезно рассматривать, если в январе финансовые рынки останутся нестабильными, о чем пишет Bloomberg. По словам французского лидера, дискуссия об ограничении расходов абсолютно оправдана в текущих экономических реалиях.

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Вместо установления жестких лимитов на какой-то конкретный год инициатива предусматривает создание многолетней рамки для постепенного сбалансирования доходов и расходов. Если это правило закрепят в конституции, суд получит полномочия блокировать любые бюджетные законы, нарушающие финансовую дисциплину.

Важно! Министр финансов Франции Ролан Лескюр уже поддержал эту идею, назвав ее разумным инструментом для ограничения государственных расходов в среднесрочной перспективе.

Что известно о предыстории событий

Попытки обуздать дефицит во Франции продолжаются не первый год, ведь подобный проект уже пытались внедрить во время конституционной реформы 2011 года, однако тогда дело так и не довели до конца. Интересно, что сейчас такую же риторику относительно сокращения расходов активно использует лидер ультраправых Марин Ле Пен, которая лидирует в опросах за пять месяцев до президентских выборов.

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В прошлом месяце она также пообещала заставить будущие правительства соблюдать целевые показатели дефицита путем внесения соответствующего "золотого правила" в конституцию.

К слову, уровень одобрения деятельности президента Франции Эммануэля Макрона снизился до рекордно низких 14%. В то же время 83% опрошенных заявили о своем недовольстве работой главы государства.