Економіка Китаю неприємно здивувала: нові дані змусили Пекін нервувати

Економіка Китаю несподівано сповільнилася сильніше, ніж очікувалося. Минулого кварталу темпи зростання впали до найнижчого рівня більш ніж за три роки.

Як сповільнилася економіка Китаю

За даними Державного статистичного управління, ВВП у другому кварталі зріс на 4,3% в порівняні з минулим роком. Це нижче нижньої межі, встановленої владою на 2026 рік у 4,5 – 5%, пише Bloomberg.

Економісти видання теж не очікували, що економіка Китаю так сповільниться, адже прогнозували ВВП на рівні 4,5%.

Загалом у квартальному вимірі внутрішній валовий продукт країни зростав найповільнішими темпами більш ніж за два роки.

Слід додати, що занепокоєння щодо стану китайської економіки посилюються ще з квітня. Адже вона зростає все більш повільно і незбалансовано:

Експорт швидко набирає темпів, а промисловість залишається стійкою.

Однак напруженість у торгівельних відносинах з країнами зростає і створює загрозу для економіки, оскільки Китай все більше залежить від продажів на зовнішніх ринках.

До того ж тривалий спад на ринку нерухомості продовжує тиснути на китайські домогосподарства. Через це споживачі неохоче витрачають гроші, а бізнес вагається з інвестиціями.

Економіка Китаю починає прибирати ногу з педалі газу. Внутрішній попит залишається найслабшою ланкою економіки,

– упевнена економістка Moody’s Analytics Сара Тан.

Як Пекін реагує на спад

В управлінні статистики Китаю назвали нинішнє уповільнення економіки тимчасовим явищем.

Однак економісти упевнені, що темпи зростання, найімовірніше, стануть головною темою засідання політбюро правлячої Комуністичної партії наприкінці липня.

Вони очікують, що влада прискорить державні витрати та активізує інвестиції в інфраструктурні проєкти, щоб стимулювати розвиток економіки.

Китаю все одно доведеться реалізувати політику підтримки зростання у другій половині року — бажано до кінця третього кварталу. Тепер липневе засідання Політбюро є подією, за якою ми уважно стежимо,

– сказав економіст Australia & New Zealand Banking Group Реймонд Юнґ.

Нагадаємо, ще у першому кварталі 2026 року ВВП Китаю продемонстрував упевнений ріст на 5% у річному вимірі. Завдяки експорту, високотехнологічному виробництву та фіскальним стимулам економіка упевнено зростала, попри слабкий внутрішній попит та виклики, зумовлені війною на Близькому Сході.