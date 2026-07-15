Как замедлился рост экономики Китая

По данным Государственного статистического управления, ВВП во втором квартале вырос на 4,3% по сравнению с прошлым годом. Это ниже нижнего предела, установленного властями на 2026 год в 4,5–5%, пишет Bloomberg.

Экономисты издания также не ожидали, что экономика Китая так замедлится, ведь прогнозировали ВВП на уровне 4,5%.

В целом в квартальном исчислении валовой внутренний продукт страны рос самыми медленными темпами за более чем два года.

Следует добавить, что опасения по поводу состояния китайской экономики усиливаются еще с апреля. Ведь она растет все более медленно и несбалансированно:

экспорт быстро набирает обороты, а промышленность остается стабильной.

Однако напряженность в торговых отношениях с другими странами растет и создает угрозу для экономики, поскольку Китай все больше зависит от продаж на внешних рынках.

К тому же длительный спад на рынке недвижимости продолжает оказывать давление на китайские домохозяйства. Из-за этого потребители неохотно тратят деньги, а бизнес колеблется с инвестициями.

Экономика Китая начинает сбавлять обороты. Внутренний спрос остается самым слабым звеном экономики,

– уверена экономист Moody’s Analytics Сара Тан.

Как Пекин реагирует на спад

В Управлении статистики Китая назвали нынешнее замедление экономики временным явлением.

Однако экономисты уверены, что темпы роста, скорее всего, станут главной темой заседания политбюро правящей Коммунистической партии в конце июля.

Они ожидают, что власти ускорят государственные расходы и активизируют инвестиции в инфраструктурные проекты, чтобы стимулировать развитие экономики.

Китаю все равно придется реализовать политику поддержки роста во второй половине года – желательно до конца третьего квартала. Теперь июльское заседание Политбюро является событием, за которым мы внимательно следим,

– сказал экономист Australia & New Zealand Banking Group Рэймонд Юнг.

Напомним, еще в первом квартале 2026 года ВВП Китая продемонстрировал уверенный рост на 5% в годовом исчислении. Благодаря экспорту, высокотехнологичному производству и фискальным стимулам экономика уверенно росла, несмотря на слабый внутренний спрос и вызовы, обусловленные войной на Ближнем Востоке.