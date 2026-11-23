Найбільша економіка Європи пожвавилася після тривалого застою. Позитивні зміни помітні на заводах та у сфері послуг, однак німецький бізнес ще не позбувся всіх проблем.

Як зросла ділова активінсть в Німеччині

У листопаді приватний сектор Німеччини показав найвищі темпи зростання з березня 2022 року. За попередніми даними S&P Global, зведений індекс ділової активності (PMI) підскочив до 55 пунктів, пише Reuters.

Результат також виявився кращим за очікування економістів, опитаних виданням, оскільки вони прогнозували 53,2 пункту.

Важливо! Індекс PMI відображає ситуацію у промисловості та сфері послуг і є ключовим барометром здоров'я економіки. Якщо показник вище 50 пунктів, це означає зростання, а нижче – падіння.

Які сектори підштовхнули економіку вгору

У S&P Global звернули увагу, що відновлення охоплює дедалі більше секторів німецької економіки.

Традиційно головним рушієм залишилася німецька промисловість. У листопаді її PMI піднявся до 55 пунктів проти 54,2 пункту місяцем раніше. Це найкращий результат за останні 56 місяців.

Сфера послуг також прискорилася. Її індекс зріс із 52,5 до 54 пунктів. Такого швидкого підйому в цьому секторі не фіксували з жовтня минулого року.

Обнадійливо, що поряд зі стійким підйомом у промисловості попит відновився і в секторі послуг, що вказує на поступове розширення економічного відновлення,

– зазначив заступник директора з економічних питань S&P Global Market Intelligence Філ Сміт.

Втім, попри загальний оптимізм, ситуація із зайнятістю залишається неоднозначною. Хоча заводи вперше з середини 2023 року почали наймати нових людей, загальна кількість робочих місць у країні дещо скоротилася через оптимізацію у сфері послуг.

Темпи зростання цін на ресурси та інші виробничі витрати для бізнесу залишалися історично високими. Водночас вони дещо сповільнилися і досягли найнижчого рівня за останні три місяці.

Нагадаємо, промисловість Німеччини тривалий час боролася зі стагнацією, високими витратами на енергію та проблемами конкурентоспроможності. Проте у листопаді з'явилися ознаки її поступового відновлення. Промислове виробництво в Німеччині зростало другий місяць поспіль завдяки пожвавленню в автомобільный та фармацевтичный галузях.