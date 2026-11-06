Економіка Німеччини оживає: що відбувається з промисловістю

Що відбувається з німецькою промисловістю та чому експерти зберігають обережний оптимізм

Обсяги промислового виробництва в Німеччині зростають другий місяць поспіль, додавши 0,7% за підсумками серпня, пише Bloomberg. Головними драйверами цього пожвавлення стали автомобільна та фармацевтична галузі, які поступово нарощують потужності. Такі дані дають надію на те, що найбільша економіка Європи нарешті зможе подолати багаторічну стагнацію.

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Головний економіст банківської групи KfW Дірк Шумахер зазначає, що вересневі показники вказують на стабілізацію сектору. "Дані щодо нових замовлень та індикатори настроїв свідчать про те, що динаміка покращиться найближчими місяцями", – підкреслив експерт. Водночас він попередив про довгий список факторів ризику, які можуть обірвати це відновлення ще до того, як воно набере реальних обертів.

Які фактори тягнуть економіку вгору

Зараз Німеччина впевнено рухається до найкращих економічних показників за останні роки. Цьому сприяють масштабні державні витрати на інфраструктуру та оборону, що стимулюють внутрішній ринок. Крім того, місцеві виробники почали отримувати реальні прибутки від глобального інвестиційного буму у сфері штучного інтелекту. Як наслідок, у вересні заводські замовлення підскочили на 4,4%, частково відігравши двозначне падіння попереднього місяця.

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Зверніть увагу! Попри позитивні зрушення, конфлікт на Близькому Сході продовжує створювати серйозні перешкоди для глобальної логістики та цін на ресурси. Через подорожчання енергоносіїв інфляція в єврозоні вже сягнула 4%. Щоб приборкати зростання цін, Європейський центральний банк (ЄЦБ) готується втретє за рік підвищити відсоткові ставки у грудні – це означатиме дорожчі кредити як для звичайних споживачів, так і для підприємств.

Що відомо про проблеми автогігантів

Варто нагадати, що ключовий для Німеччини виробничий сектор досі переживає не найкращі часи. Останніми днями провідні автовиробники, серед яких BMW AG та підрозділ Audi концерну Volkswagen AG, були змушені погіршити свої фінансові прогнози.

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Понад те, великий постачальник автокомпонентів Schaeffler AG вже оголосив про закриття п'яти своїх заводів та масштабні скорочення робочих місць, що свідчить про глибоку структурну кризу в окремих сегментах.

Нещодавно ми повідомляли, що Міністерство фінансів Німеччини пропонує виділити ще 100 мільйонів євро для підтримки України. Про це йдеться в листі відомства до бюджетного комітету Бундестагу.