Экономика Германии оживает: что происходит с промышленностью

Что происходит с немецкой промышленностью и почему эксперты сохраняют осторожный оптимизм

Объемы промышленного производства в Германии растут второй месяц подряд, прибавив 0,7% по итогам августа, пишет Bloomberg. Главными драйверами этого оживления стали автомобильная и фармацевтическая отрасли, которые постепенно наращивают мощности. Такие данные дают надежду на то, что крупнейшая экономика Европы наконец сможет преодолеть многолетнюю стагнацию.

Adv

Главный экономист банковской группы KfW Дирк Шумахер отмечает, что сентябрьские показатели указывают на стабилизацию сектора. "Данные о новых заказах и индикаторы настроений свидетельствуют о том, что динамика улучшится в ближайшие месяцы", – подчеркнул эксперт. В то же время он предупредил о длинном списке факторов риска, которые могут прервать это восстановление еще до того, как оно наберет реальные обороты.

Какие факторы тянут экономику вверх

Сейчас Германия уверенно движется к лучшим экономическим показателям за последние годы. Этому способствуют масштабные государственные расходы на инфраструктуру и оборону, что стимулирует внутренний рынок. Кроме того, местные производители начали получать реальную прибыль от глобального инвестиционного бума в сфере искусственного интеллекта. В результате в сентябре заводские заказы подскочили на 4,4%, частично компенсировав двузначное падение предыдущего месяца.

Реклама

Обратите внимание! Несмотря на положительные сдвиги, конфликт на Ближнем Востоке продолжает создавать серьезные препятствия для глобальной логистики и цен на ресурсы. Из-за подорожания энергоносителей инфляция в еврозоне уже достигла 4%. Чтобы сдержать рост цен, Европейский центральный банк (ЕЦБ) готовится в третий раз за год повысить процентные ставки в декабре – это означает более дорогие кредиты как для обычных потребителей, так и для предприятий.

Что известно о проблемах автогигантов

Стоит напомнить, что ключевой для Германии производственный сектор до сих пор переживает не лучшие времена. В последние дни ведущие автопроизводители, среди которых BMW AG и подразделение Audi концерна Volkswagen AG, были вынуждены ухудшить свои финансовые прогнозы.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Более того, крупный поставщик автокомпонентов Schaeffler AG уже объявил о закрытии пяти своих заводов и масштабных сокращениях рабочих мест, что свидетельствует о глубоком структурном кризисе в отдельных сегментах.

Недавно мы сообщали, что Министерство финансов Германии предлагает выделить еще 100 миллионов евро на поддержку Украины. Об этом говорится в письме ведомства в бюджетный комитет Бундестага.