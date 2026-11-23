Как выросла деловая активность в Германии

В ноябре частный сектор Германии продемонстрировал самые высокие темпы роста с марта 2022 года. По предварительным данным S&P Global, сводный индекс деловой активности (PMI) подскочил до 55 пунктов, пишет Reuters.

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Результат также оказался лучше ожиданий экономистов, опрошенных изданием, поскольку они прогнозировали 53,2 пункта.

Важно! Индекс PMI отражает ситуацию в промышленности и сфере услуг и является ключевым барометром здоровья экономики. Если показатель выше 50 пунктов, это означает рост, а ниже – падение.

Какие сектора подтолкнули экономику вверх

В S&P Global обратили внимание, что восстановление охватывает все больше секторов немецкой экономики.

Традиционно главной движущей силой осталась немецкая промышленность. В ноябре ее PMI поднялся до 55 пунктов против 54,2 пункта месяцем ранее. Это лучший результат за последние 56 месяцев.

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Сфера услуг также ускорила рост. Ее индекс вырос с 52,5 до 54 пунктов. Такого быстрого роста в этом секторе не фиксировалось с октября прошлого года.

Обнадеживает то, что наряду с устойчивым ростом в промышленности спрос восстановился и в секторе услуг, что указывает на постепенное расширение экономического восстановления– отметил заместитель директора по экономическим вопросам S&P Global Market Intelligence Фил Смит.

Впрочем, несмотря на общий оптимизм, ситуация с занятостью остается неоднозначной. Хотя заводы впервые с середины 2023 года начали нанимать новых сотрудников, общее количество рабочих мест в стране несколько сократилось из-за оптимизации в сфере услуг.

Темпы роста цен на ресурсы и других производственных затрат для бизнеса оставались исторически высокими. В то же время они несколько замедлились и достигли самого низкого уровня за последние три месяца.

Напомним, промышленность Германии долгое время боролась со стагнацией, высокими затратами на энергию и проблемами конкурентоспособности. Однако в ноябре появились признаки ее постепенного восстановления. Промышленное производство в Германии росло второй месяц подряд благодаря оживлению в автомобильной и фармацевтической отраслях.