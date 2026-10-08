Попри війну на Близькому Сході: найбільша економіка Європи здивувала прогнозом

Економіка Німеччини може відновитися швидше, ніж очікували раніше. Попри побоювання, війна на Близькому Сході поки не завдала їй настільки сильного удару, як прогнозували.

Як уряд змінив свої очікування

Уряд Німеччини суттєво підвищив прогноз зростання на 2026 та 2027 роки, пише Reuters.

За новою оцінкою, німецька економіка зросте:

у 2026 році – на 1,3%;

а у 2027 році – на 1,1%.

Ще у квітні Міністерство економіки Німеччини очікувало значно слабшого результату – лише 0,5% у 2026 році та 0,9% у 2027-му.

Новий прогноз відповідає оцінкам провідних економічних інститутів Німеччини.

Що стане головним рушієм

Основним двигуном відновлення мають стати масштабні державні інвестиції в інфраструктуру, які фінансуються за рахунок запозичень.

Ще одним драйвером буде посилення німецьких збройних сил. Збільшення оборонних витрат має підтримати економічну активність у країні.

Важливу роль відіграватиме і зовнішня торгівля. Уряд прогнозує, що експорт зростатиме:

у 2026 році – на 3,7%;

у 2027 році – на 2,1%;

та у 2028 році – на 1,1%.

На 2028 рік загальний прогноз зростання німецької економіки становить 0,6%.

Що буде з інфляцією

Попри покращення прогнозу, Німеччина не позбулася ризиків, пов'язаних із війною на Близькому Сході.

Уряд зазначає, що для споживачів наслідки війни проявляються передусім через інфляцію. Очікується, що у 2026 році вона становитиме 2,7%, а у 2027 році прискориться до 3%.

Лише у 2028 році інфляція, за прогнозом уряду, сповільниться до 2,2%.

Нагадаємо, економіка Німеччини останніми роками переживала тривалий період слабкого зростання. Мляві темпи розвитку економіки стали одним із найбільш болючих питань під час вересневих регіональних виборів, де свої позиції значно посилили як ультраправі, так і ультраліві політичні сили. Саме тому уряд Фрідріха Мерца робить ставку на масштабні інвестиції в інфраструктуру та оборону, які мають стати одним із головних стимулів для відновлення.