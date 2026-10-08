Как правительство изменило свои прогнозы

Правительство Германии существенно повысило прогноз роста на 2026 и 2027 годы, пишет Reuters.

Согласно новой оценке, немецкая экономика вырастет:

в 2026 году – на 1,3%;

а в 2027 году – на 1,1%.

Еще в апреле Министерство экономики Германии ожидало значительно более слабых результатов – всего 0,5% в 2026 году и 0,9% в 2027-м.

Новый прогноз соответствует оценкам ведущих экономических институтов Германии.

Что станет главной движущей силой

Основным двигателем восстановления должны стать масштабные государственные инвестиции в инфраструктуру, финансируемые за счет заимствований.

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Еще одним драйвером станет укрепление немецких вооруженных сил. Увеличение оборонных расходов должно поддержать экономическую активность в стране.

Важную роль будет играть и внешняя торговля. Правительство прогнозирует, что экспорт будет расти:

в 2026 году – на 3,7%;

в 2027 году – на 2,1%;

и в 2028 году – на 1,1%.

На 2028 год общий прогноз роста немецкой экономики составляет 0,6%.

Что будет с инфляцией

Несмотря на улучшение прогноза, Германия не избавилась от рисков, связанных с войной на Ближнем Востоке.

Правительство отмечает, что для потребителей последствия войны проявляются прежде всего через инфляцию. Ожидается, что в 2026 году она составит 2,7%, а в 2027 году ускорится до 3%.

Лишь в 2028 году инфляция, по прогнозу правительства, замедлится до 2,2%.

Напомним, экономика Германии в последние годы переживала длительный период слабого роста. Вялые темпы развития экономики стали одним из самых болезненных вопросов во время сентябрьских региональных выборов, где свои позиции значительно укрепили как ультраправые, так и ультралевые политические силы. Именно поэтому правительство Фридриха Мерца делает ставку на масштабные инвестиции в инфраструктуру и оборону, которые должны стать одним из главных стимулов для восстановления.