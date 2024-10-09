Економіка стане пріоритетним питанням на президентських виборах у США

9 жовтня 2024, 14:17
Читать новость на русском
Автор: Дарія Подвишенна

Джерело:

Gallup

На президентських виборах у США у 2024 році економічні питання стануть пріоритетними для зареєстрованих виборців. Про це свідчать дані опитування Gallup.

Які питання хвилюють виборців у США

За останні 28 років економіка була "надзвичайно важливою" для 52% опитаних, що є другим найвищим результатом після 2008 року, коли таких відповідей було 55%, повідомляє Gallup.

Читайте також Рада ухвалила зміни до виплат сім'ям полонених та зниклих безвісти

Окрім економіки, жодне інше питання не отримує оцінку "надзвичайно важливе" від більшості виборців. 

Лише два питання – зміни клімату (50%) та права трансгендерів (38%) – менш ніж половина виборців вважає надзвичайно або дуже важливими для свого вибору президента.

Між 41% та 49% виборців вважають чотири питання надзвичайно важливими для свого вибору:

  • демократія в США;
  • тероризм і національна безпека;
  • кандидати на посаду суддів Верховного суду, яких могли б обрати претенденти на пост президента;
  • імміграція.

Десять інших питань отримали оцінку "надзвичайно важливе" від 31% до 38% виборців, серед них:

  • освіта;
  • охорона здоров'я;
  • політика щодо зброї;
  • аборти;
  • податки;
  • злочинність;
  • розподіл доходів і багатства в США;
  • федеральний бюджетний дефіцит;
  • зовнішні справи;
  • ситуація на Близькому Сході між Ізраїлем і Палестинцями.

Цікаво! Менше виборців, від 23% до 27%, вважають п'ять питань надзвичайно важливими для свого вибору: енергетична політика, відносини з Росією, расові відносини, відносини з Китаєм та торгівля з іншими країнами.