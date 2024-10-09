Економіка стане пріоритетним питанням на президентських виборах у США

На президентських виборах у США у 2024 році економічні питання стануть пріоритетними для зареєстрованих виборців. Про це свідчать дані опитування Gallup.

Які питання хвилюють виборців у США

За останні 28 років економіка була "надзвичайно важливою" для 52% опитаних, що є другим найвищим результатом після 2008 року, коли таких відповідей було 55%, повідомляє Gallup.

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Окрім економіки, жодне інше питання не отримує оцінку "надзвичайно важливе" від більшості виборців.

Лише два питання – зміни клімату (50%) та права трансгендерів (38%) – менш ніж половина виборців вважає надзвичайно або дуже важливими для свого вибору президента.

Між 41% та 49% виборців вважають чотири питання надзвичайно важливими для свого вибору:

демократія в США;

тероризм і національна безпека;

кандидати на посаду суддів Верховного суду, яких могли б обрати претенденти на пост президента;

імміграція.

Десять інших питань отримали оцінку "надзвичайно важливе" від 31% до 38% виборців, серед них:

освіта;

охорона здоров'я;

політика щодо зброї;

аборти;

податки;

злочинність;

розподіл доходів і багатства в США;

федеральний бюджетний дефіцит;

зовнішні справи;

ситуація на Близькому Сході між Ізраїлем і Палестинцями.

Цікаво! Менше виборців, від 23% до 27%, вважають п'ять питань надзвичайно важливими для свого вибору: енергетична політика, відносини з Росією, расові відносини, відносини з Китаєм та торгівля з іншими країнами.