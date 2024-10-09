Які питання хвилюють виборців у США
За останні 28 років економіка була "надзвичайно важливою" для 52% опитаних, що є другим найвищим результатом після 2008 року, коли таких відповідей було 55%, повідомляє Gallup.
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Окрім економіки, жодне інше питання не отримує оцінку "надзвичайно важливе" від більшості виборців.
Лише два питання – зміни клімату (50%) та права трансгендерів (38%) – менш ніж половина виборців вважає надзвичайно або дуже важливими для свого вибору президента.
Між 41% та 49% виборців вважають чотири питання надзвичайно важливими для свого вибору:
- демократія в США;
- тероризм і національна безпека;
- кандидати на посаду суддів Верховного суду, яких могли б обрати претенденти на пост президента;
- імміграція.
Десять інших питань отримали оцінку "надзвичайно важливе" від 31% до 38% виборців, серед них:
- освіта;
- охорона здоров'я;
- політика щодо зброї;
- аборти;
- податки;
- злочинність;
- розподіл доходів і багатства в США;
- федеральний бюджетний дефіцит;
- зовнішні справи;
- ситуація на Близькому Сході між Ізраїлем і Палестинцями.
Цікаво! Менше виборців, від 23% до 27%, вважають п'ять питань надзвичайно важливими для свого вибору: енергетична політика, відносини з Росією, расові відносини, відносини з Китаєм та торгівля з іншими країнами.