Перейшла на військові рейки: на чому тримається економіка Росії

Економіка Росії близька до рецесії, проте поки ще тримається. Це відбувається, зокрема, за рахунок війни проти України.

Які прогнози щодо економіки Росії

Справжніх цифр щодо російської економіки ніхто не скаже, повідомляє 24 Канал.

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Аналітик Андрій Шевчишин вважає, що статистичними даними можна маніпулювати, тобто висвітлювати ті аспекти, які потрібно, а ті, що не потрібно, просто ховати.

Наприклад, якщо порівняти зростання російського ВВП у І кварталі 2025 року – за словами Путіна, це 1,5% – то за аналогічний період у 2024 році показник був на рівні 5,4%, тобто вищий.

У мінекономіки Росії також прогнозують, що зростання ВВП у 2025 році становитиме 2,5%, але міжнародні експерти кажуть лише про показник до 1,6% порівняно з 4,3% у 2024 році.

Російська економіка зараз поки що тримається через високі державні видатки, які стимулюють ВПК, які виплачують військовим гроші, а ті, відповідно, їх витрачають тощо,

– зауважує Шевчишин.

Чому російська економіка тримається на плаву

Річ у тім, що економіка Росії перейшла на військові рейки. Все переформатовувалось на цей напрямок й держава вкладала у відповідні інвестиції.

Проте спочатку ці інвестиції просто йшли з ринку, а потім відбувалася так звана "імпортозаміна", відбувся внутрішній перерозподіл грошей: влада забирала фактично чужий бізнес і перерозподіляла кошти з нього. Зараз, як виявляється, інвестицій в країні просто немає, бо вони на низькому рівні.

Через це внутрішнє виробництво не конкурентоспроможне, а зовнішнє – не пускає інших. Крім того, є сигнали щодо сповільнення зарплат у всіх секторах, в тому числі ВПК.

Зауважте! На форумі в Петербурзі лунали заяви, що відбуватиметься охолодження економіки Росії, але, на думку Шевчишина, насправді вона зараз більше схильна до рецесії.