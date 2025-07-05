Які прогнози щодо економіки Росії

Справжніх цифр щодо російської економіки ніхто не скаже, повідомляє 24 Канал.

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Аналітик Андрій Шевчишин вважає, що статистичними даними можна маніпулювати, тобто висвітлювати ті аспекти, які потрібно, а ті, що не потрібно, просто ховати.

Наприклад, якщо порівняти зростання російського ВВП у І кварталі 2025 року – за словами Путіна, це 1,5% – то за аналогічний період у 2024 році показник був на рівні 5,4%, тобто вищий.

У мінекономіки Росії також прогнозують, що зростання ВВП у 2025 році становитиме 2,5%, але міжнародні експерти кажуть лише про показник до 1,6% порівняно з 4,3% у 2024 році.

Російська економіка зараз поки що тримається через високі державні видатки, які стимулюють ВПК, які виплачують військовим гроші, а ті, відповідно, їх витрачають тощо,

– зауважує Шевчишин.

Чому російська економіка тримається на плаву

Річ у тім, що економіка Росії перейшла на військові рейки. Все переформатовувалось на цей напрямок й держава вкладала у відповідні інвестиції.

Проте спочатку ці інвестиції просто йшли з ринку, а потім відбувалася так звана "імпортозаміна", відбувся внутрішній перерозподіл грошей: влада забирала фактично чужий бізнес і перерозподіляла кошти з нього. Зараз, як виявляється, інвестицій в країні просто немає, бо вони на низькому рівні.

Через це внутрішнє виробництво не конкурентоспроможне, а зовнішнє – не пускає інших. Крім того, є сигнали щодо сповільнення зарплат у всіх секторах, в тому числі ВПК.

Зауважте! На форумі в Петербурзі лунали заяви, що відбуватиметься охолодження економіки Росії, але, на думку Шевчишина, насправді вона зараз більше схильна до рецесії.