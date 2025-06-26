Про це 24 Каналу розповів керівник аналітичного напряму мережі АНТС Ілля Несходовський, зазначивши, що Європа готує наступний пакет санкцій проти Росії, проте його намагаються заблокувати Угорщина та Словаччина. Попри це Європейський Союз шукає спосіб, яким чином протидіяти цьому.

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Погіршення становища Росії

Стояло завдання знизити ціни на нафту до 45 доларів за барель. На думку Іллі Несходовського, це можливо, адже негативно вплине на становище Росії.

Ми вже бачимо падіння доходів від продажу російських нафтогазових продуктів на 27%. Це величезна сума, що призвело до того, що вже у першому кварталі 2025 року у них збільшився дефіцит федерального бюджету на трильйони,

– сказав він.

Зменшення нафтогазових доходів Росії критично впливає на економічне становище країни-агресорки. Під час таких труднощів порушується вже давно налагоджений ланцюжок. Зокрема немає притоку валюти, нафтові та газові компанії не замовляють та не оплачують транспортні, банківські та логістичні послуги.

Несходовський підкреслив, що таким чином, страждає не тільки нафтогазовий сектор, але й інші сектори економіки Росії.

Якщо це триватиме приблизно пів року, то росіянам доведеться залучати кошти із банківської системи, у якої зараз великі проблеми з ліквідністю, що призведе до банківської кризи у вересні 2025 року,

– додав він.

Зазначимо, війна проти України вимагає від Росії величезних фінансових ресурсів – близько 200 мільярдів доларів щороку, що дорівнює річному бюджету України. Економіка Росії зараз орієнтована переважно на військову сферу, тоді як цивільні галузі перебувають у занепаді. За оцінками доктора економічних наук Василя Фурмана, така модель розвитку є нестійкою.