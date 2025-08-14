Економіка Росії тріщить по швах під тягарем витрат на війну проти України. Це відбувається саме тоді, коли російський диктатор Володимир Путін зустрічається з президентом США Дональдом Трампом для обговорення миру, але невідомо, чи допоможе це в переговорах.

Що відбувається з російською економікою?

Цього тижня Трамп вже порадив Путіну зосередитися на відновленні російської економіки, яка, за його словами, "зараз не справляється", повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Однак, за словами видання, оцінка економічного стану Росії може бути заниженою. Ситуація в економіці плачевна:

економічне зростання сповільнюється, ріст ВВП падає;

дефіцит бюджету досяг найбільшого рівня за понад 30 років;

інфляція та процентні ставки залишаються занадто високими;

банки вже попереджають про загрозу боргової кризи.

Путін досі намагався зберігати стабільність, ведучи наддорогу "спеціальну військову операцію", розраховуючи на високу стійкість росіян, які пережили 70 років комунізму, розпад СРСР і численні економічні кризи, і підтримають його рішення йти війною. Проте ця рівновага руйнується на тлі падіння нафтових доходів,

– зазначає видання.

Важливо! Зустріч Путіна і Трампа на Алясці погодили після того, як американський президент пригрозив запровадити нові санкції за купівлю російської нафти.

Чого очікують від саміту на Алясці?

За даними джерел, Путін знову вимагає пом'якшення санкцій як частину угоди на саміті з Трампом. Проте фахівці скептично ставляться до цієї зустрічі, вбачаючи в ній чергову спробу Кремля виграти час.

Видання зазначає, що Путін опинився перед непростою дилемою:

Якщо він продовжить війну, економічні проблеми можуть зрости, банки не витримають боргового тиску, а бюджет посиплеться під дією нових санкцій.

Проте мирна угода означатиме необхідність перевести економіку на мирні рейки, а вона зараз занадто залежна від війни. Демілітаризація може призвести до дефолтів великих оборонних компаній та спричинити ланцюгові наслідки для економіки.

У Трампа у п'ятницю буде більше козирів, ніж у Путіна, але невідомо, чи використає він їх для підтримки позиції України, яка не погодиться на обмін територій за мир. Результат цієї зустрічі, ймовірно, покаже, хто краще зіграв свою карту,

– йдеться у публікації.

Варто знати! Витрати Кремля на військові та оборонні потреби цього року сягнуть близько 172 мільярдів доларів, що становить приблизно 8% ВВП країни. За словами експертів, це не тимчасове зростання, а довгостроковий стратегічний курс, тож, мабуть, поки Росія не готова до демілітаризації своєї економіки.