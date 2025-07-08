Економіка Росії не зможе витримувати тиск довго, – Павел

Президент Чехії вважає, що один із способів підштовхнути Росію до переговорів – економічний тиск. Його Росія не зможе витримати, тому доведеться домовлятися.

Економічний тиск штовхне Росію до переговорів

Петр Павел вважає, що військова допомога Україні – необхідна складова, повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Проте, за його словами, набагато потужнішим інструментом є фінансові, економічні та інші заходи, наприклад санкції.

З одного боку, як і раніше, необхідно надавати Україні військову підтримку, але з іншого – здобути перемогу у цій війні виключно на полі бою неможливо. І я вважаю, що по обидва боки Атлантики зацікавлені у значно більшому економічному тиску на Росію. Тому що це такий набір заходів, який не вбиває, але при цьому є дуже потужним, – говорить Павел.

На його думку, з урахуванням її нинішнього стану російська економіка не зможе витримувати економічний тиск довго. Тому рано чи пізно в Росії не залишиться іншого вибору, окрім як сісти за стіл переговорів і погодитися на те, що вона досі фактично відкидала.

Які прогнози щодо економіки Росії

Справжніх цифр щодо російської економіки ніхто не скаже. Аналітик Андрій Шевчишин вважає, що статистичними даними можна маніпулювати, тобто висвітлювати ті аспекти, які потрібно, а ті, що не потрібно, просто ховати.

Наприклад, якщо порівняти зростання російського ВВП у І кварталі 2025 року – за словами Путіна, це 1,5% – то за аналогічний період у 2024 році показник був на рівні 5,4%, тобто вищий.

У мінекономіки Росії також прогнозують, що зростання ВВП у 2025 році становитиме 2,5%, але міжнародні експерти кажуть лише про показник до 1,6% порівняно з 4,3% у 2024 році.

Російська економіка зараз поки що тримається через високі державні видатки, які стимулюють ВПК, які виплачують військовим гроші, а ті, відповідно, їх витрачають тощо,

– зауважує Шевчишин.

Річ у тім, що економіка Росії перейшла на військові рейки. Все переформатовувалось на цей напрямок й держава вкладала у відповідні інвестиції.