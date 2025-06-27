Путін анонсував скорочення військових витрат через падіння економіки, – The Telegraph

Володимир Путін оголосив про намір скоротити військові витрати після того, як кремлівські чиновники попередили, що Росія перебуває "на межі рецесії".

Радше за все, згідно з його заявою, скорочення витрат відбудеться у 2026 році або протягом трьох наступних років. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Чому у Росії хочуть урізати військові витрати

Відповідні слова Володимира Путіна пролунали після заяви міністра економічного розвитку Росії Максима Решетнікова, який на минулому тижні визнав, що економіка країни "перебуває на межі рецесії", тобто уповільнення економіки.

Згідно з оприлюдненою інформацією, керівниця Центробанку Ельвіра Набіулліна також наголосила на поступовому вичерпанні стимулів, які забезпечували зростання під час війни завдяки значним витратам державного оборонного сектору.

Ми зростали протягом двох років досить високими темпами, тому що були активовані безкоштовні ресурси. Ми повинні розуміти, що багато хто з цих ресурсів дійсно вичерпані,

– пояснила вона.

За даними видання, попри те, що у 2024 році ВВП Росії піднявся на 4,3%, боротьба з інфляцією, тобто зростанням цін, змусила Центробанк утримувати процентні ставки на рівні 21% з жовтня, хоча у травні 2025 року їх трохи знизили до 20%.

Підвищення цін здебільшого стало наслідком санкцій, які вплинули на вартість імпорту. До цього додався дефіцит робочої сили – заробітна плата у країні досягла 16-річного максимуму через масовий перехід кадрів до збройних сил і оборонної промисловості.

Згідно з оцінками Вищої школи економіки у Москві станом на кінець 2024 року дефіцит працівників становив 2,6 мільйона осіб. Також Кремль запропонував солдатам високу заробітну плату і щедрі виплати, прагнучи поповнити ряди на передовій.

The Telegraph пише, що попри те, що військова промисловість отримала прибуток від зростання бюджету, приватний сектор страждає через зменшення споживчого попиту, високі витрати та борги, що зросли через високі кредитні ставки.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що Захід "скоро здохне" та зазначив, що він не може відмовитися від енергоносіїв Росії. Він вважає, що західні країни нібито заохочували сепаратизм і тероризм за принципом "все добре, якщо це проти Росії".