Фінальна фаза 2025 року: російська економіка все більше "тріщить по швах"

Економіка Росії входить в останню фазу 2025 року, однак робить це зі стрімким погіршенням корпоративних показників. Також слід врахувати зростання неплатежів державних структур та поглиблення кризи цілих секторів.

Що відбувається з російською економікою?

Зокрема накопичений сальдований фінансовий результат організацій у з січня по вересень впав на 7,7 % у річному вимірі, передає 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Це показує, як швидко вичерпуються сили бізнесу під тиском:

бюджетних обмежень; санкційного середовища; розширення військових витрат.

Річ у тім, що прибутковість компаній знижується: сукупні збитки російських організацій за дев’ять місяців зросли майже на чверть рік до року та досягнули 6,52 трильйона рублів. У мінус вийшли 18,4 тисячі підприємств, що на 11 % більше, ніж торік.

Зокрема з початку року регулятори відкрили 1 173 адміністративні справи щодо неплатежів у рамках державних закупівель – це на 20 % більше, ніж за весь 2024 рік.

Малий бізнес фіксує особливо різке погіршення: кількість скарг на невиконання держкомпаніями контрактних зобов’язань зросла у 2,5 раза – із 200 звернень на 1,5 мільярда рублів торік до 482 звернень на 3,6 мільярда рублів станом на листопад,

– йдеться у повідомленні.

Критичним осередком залишається вугільна промисловість. Частка збиткових підприємств у секторі зросла до 68,1 % у січня по вересень проти 52 % роком раніше.

Водночас продовольча інфляція досягла 7,97 % рік до року, тоді як окремі позиції демонструють різке цінове прискорення:

огірки подорожчали на 24,07 % лише з початку листопада; томати – на 8,54 %.

Зростання бензину на 13,26 % (порівняно з 2024 роком) підсилює інфляційний тиск по всьому ланцюгу постачання. Автомобільна промисловість теж демонструє обвал: виробництво легкових авто у жовтні впало на 46,7 %.

Падіння на таку глибину свідчить не лише про слабкість внутрішнього ринку, але й про обмежений доступ до технологій та комплектувальних,

– зазначили у розвідці.

Всі ці фактори разом показують картину "системного розбалансування економіки". Збитки бізнесу збільшуються швидше, ніж уряд встигає компенсувати втрати бюджетними вливаннями.

Зауважте! У 2025 році економіка Росії все частіше демонструє структурні тріщини, а їх важко маскувати навіть військовим попитом.

Що ще відомо про ситуацію у Росії?

Російський Центробанк заявив про погіршення фінансової ситуації щодо багатьох підприємств та зростання проблемної заборгованості. Про це пише Bloomberg.

Фінансове становище як громадян, так і компаній в цілому стабільне, але раніше накопичені ризики матеріалізуються, і більш вразливі позичальники стикаються з труднощами,

– йдеться у звіті.

Зверніть увагу! Попри негативні тенденції, Центробанк прогнозує покращення ситуації.

Що ще відбувається з російською економікою?