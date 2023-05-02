Чи може економіка Росії почати відновлення: політолог оцінив ефективність санкцій

Видання Bloomberg повідомляє, що вже у травні Росія зможе відновити купівлю іноземної валюти до власних резервів у незначних кількостях. Однак це не свідчить, що санкційний режим повністю не працює.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян. За його словами, це не вказує на те, що санкції проти Росії виявилися неефективними. Однак вони дійсно працюють не так, як очікувалося.

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Світ очікував на більше падіння російської економіки

Як наголосив Саакян, світ дійсно очікував, що російська економіка буде менш адаптивно до санкційного тиску. Однак тут все виявилось дещо по-іншому з низки причин.

Російський економічний апарат, який створили системні ліберали ще на початку 2000-х, продемонстрував свою достатньо непогану ефективність. Це чи не єдина царина, де якість управління перебувала на високому рівні. Страх за життя є найкращою мотивацією для Набіулліної і компанії проявити свої таланти,

– зазначив Саакян.

Також Росія почала активно впроваджувати досвід Ірану, Північної Кореї щодо "паралельного імпорту" та обходжень різних правил, що дозволили зменшити негативний ефект. Утім, у своїй більшості санкційні пакети працюють. Одні – на майже 100%, інші – більш ніж на 50%.

"Зашморг" навколо Росії поступово затискається. А тамтешня економіка серйозно стагнує. Для підтримки більш-менш нормального рівня життя для людей вони змушені палити золотовалютні резерви, перекредитовувати власну економіку тощо.

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Звісно, як підкреслив Саакян, Росії ще допомогли високі ціни на нафту та газ упродовж року. Це допомогло їм виграти умовний рік. Однак зараз у них накопичуються різні проблеми. А купівля валюти у резерви нічого не значить.

Те, що купують валюту в резерви, – ні про що не свідчить. Можна подивитися, наскільки виконаний у них бюджет. Тоді стає зрозуміло, що дефіцит, який був запланований на весь рік, бюджет вичерпав у 1 кварталі. Вони вже зараз опустилися нижче запланованого дефіциту. Тому доведеться переглядати бюджет. І нові показники також, найімовірніше, будуть пробиті,

– зауважив Саакян.

Росія потрапила в технологічну ізоляцію. Тепер їй значно важче діставати ті ж чіпи та інші важливі запчастини. Від цього падає виробництво. Де була 1000 продукції – тепер сотня. Де сотня – там тепер десяток.

Зрозуміло, що окупанти будуть шукати шляхи обходу санкцій. Але зараз Захід працює над тим, щоб "залатати дірки". Цей процес триватиме точно аж до закінчення війни.

Санкції проти Росії: коротко