Про це 24 Каналу розповів російський економіст Владислав Іноземцев. За його словами, Росія надзвичайно сильно залежить від Китаю. Саме звідти "на болота" приїжджає значна кількість технологічних товарів.

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Китай є головним покупцем російської нафти, а також одним із головних імпортерів газу. Також Пекін практично монопольно купує звідти вугілля. Натомість Китай також постачає значну кількість споживчих товарів для Росії.

Через Гонконг йде контрабанда різних західних чіпів та товарів подвійного призначення. Але формально Китай дотримується багато санкцій. Очевидно, що зброю вони теж не постачають. Можливо, хіба що допоміжні товари. Загалом Китай поводить себе відповідально, але намагається здобути максимальну вигоду від ситуації,

– зазначив Іноземцев.

Наскільки Росія залежить від Китаю – розповів Іноземцев: дивіться відео

Як розмова Зеленського та Сі може вплинути на війну

Як наголосив Іноземцев, дзвінок обох лідерів був особливо цікавим. Сі витримав певну паузу після візиту до Росії, який, найімовірніше, розчарував китайців. Пекін явно не хоче тривалої війни, яка може дестабілізувати ситуацію в Європі та вдарити по світовій економіці. Саме в ЄС Китай вбачає певну альтернативу Сполученим Штатам.

Сі зрозумів, що Путін не хоче закінчувати війну. Тому він обдумує варіанти, які може запропонувати. Сі міг передати Зеленському певні пропозиції. Але ми не знаємо їх. Можу сказати, що в цій ситуації Китай може зробити з Росією все що завгодно,

– зауважив Іноземцев.

На його думку, зараз Китай є єдиною державою, яка може переконати Росію завершити війну та відвести війська до кордонів 1991 року. Хоч само собою ще є варіант воєнної перемоги над окупантами.

Китай має важелі впливу на Росії. І головний з них – економіка. Пекін може запросто відправити російську економіку у нокдаун, якщо перестане закуповувати енергоресурси та постачати власні товари для Росії.

Все залежить від того, наскільки Сі пов'язав свою популярність та реноме з цим планом. Якщо він призначив спецпредставника, то, найімовірніше, хоче досягнути результати. Для Китаю це важливо, адже вони нульові на дипломатичному рівні. А Сі, який хоче створити з себе нового Мао, важливо повернути Китай на міжнародну дипломатичну арену,

– розповів Іноземцев.

Зеленський поговорив із Сі: коротко