  • У Росії обвалилися продажі автомобілів. Лише за перші пів року 2025-го продажі нових автівок впали на 23,9 % порівняно з тим же періодом торік, пише СЗРУ.
  • Майже 20 % забудовників опинилися під загрозою банкрутства, оскільки продажі нерухомості різко скоротилися на тлі високих ставок по іпотеці.
  • Окрім того, економіку Росії підточує великий дефіцит кадрів який тільки  у логістиці сягнув 1 мільйона працівників.
  • Про фінансові проблеми повідомляють провідні підприємства вугільної, металургійної та інших галузей.

На додачу до того росіяни стрімко біднішають. Майже половина росіян беруть кредити на оплату "комуналки" та повсякденні витрати. 

Які ще фактори б'ють по економіці Росії? 