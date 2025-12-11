Західні санкції суттєво вдарили по доходах Росії, спровокувавши проблеми у провідних галузях країни. Але чи не більше руйнують російську економіку зміни клімату, які призвели до критичного танення вічної мерзлоти.

Як танення мерзлоти впливає на економіку Росії?

За останні три десятиліття сезонне танення верхньої частини вічної мерзлоти за сезон зросло з 45 до 70 сантиметрів, передає 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Проблема полягає у тому, що мерзлота тане саме у тих регіонах, які критично важливі для економіки Росії, оскільки там знаходяться головні центри видобутку нафти, газу та інших корисних копалин.

У регіонах з вічною мерзлотою генерують цілих 10% ВВП Росії. Вони забезпечують 20% усього експорту країни. В цих районах видобувають:

18% загального обсягу нафти;

90% природного газу;

90% нікелю та кобальту;

60% міді;

та усі 100% алмазів.

Однак радянські та російські інженери й будівельники, вочевидь, були недалекоглядними під час проєктування інфраструктури, виходячи виключно з розрахунку на вічну мерзлоту. У підсумку це призвело до щорічної руйнації споруд.

Майже вся арктична житлова забудова (81%) тут створювалася між 1960 та 1999 роками, – зазначають у розвідці.

Наразі внаслідок танення у зоні вічної мерзлоти деформовані вже понад 40% будівель:

у Воркуті – 80%;

у Магадані – 55%;

у Діксоні – 35%;

у Тіксі – 22%;

у Якутську та Норильську – по 9 – 10 %.

Разом з тим 1 260 кілометрів магістральних газогонів і тисячі кілометрів автошляхів опинилися у зоні ризику.

Варто знати! Загалом у Росії зона вічної мерзлоти складає 65% території країни.

Як санкції б'ють по Росії?

Санкції Заходу проти Росії вже завдали суттєвих втрат економіці Росії, хоча уряд і намагається приховати усю серйозність проблеми.

Труднощі виникли майже у всіх ключових галузях:

У Росії обвалилися продажі автомобілів. Лише за перші пів року 2025-го продажі нових автівок впали на 23,9 % порівняно з тим же періодом торік, пише СЗРУ.

Майже 20 % забудовників опинилися під загрозою банкрутства, оскільки продажі нерухомості різко скоротилися на тлі високих ставок по іпотеці.

Окрім того, економіку Росії підточує великий дефіцит кадрів який тільки у логістиці сягнув 1 мільйона працівників.

Про фінансові проблеми повідомляють провідні підприємства вугільної, металургійної та інших галузей. На додачу до того росіяни стрімко біднішають. Майже половина росіян беруть кредити на оплату "комуналки" та повсякденні витрати. Які ще фактори б'ють по економіці Росії?