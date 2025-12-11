Западные санкции существенно ударили по доходам России, спровоцировав проблемы в ведущих отраслях страны. Но едва ли не больше разрушают российскую экономику изменения климата, которые привели к критическому таянию вечной мерзлоты.

Как таяние мерзлоты влияет на экономику России?

За последние три десятилетия сезонное таяние верхней части вечной мерзлоты за сезон выросло с 45 до 70 сантиметров, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Проблема заключается в том, что мерзлота тает именно в тех регионах, которые критически важны для экономики России, поскольку там находятся главные центры добычи нефти, газа и других полезных ископаемых.

В регионах с вечной мерзлотой генерируют целых 10% ВВП России. Они обеспечивают 20% всего экспорта страны. В этих районах добывают:

18% общего объема нефти;

90% природного газа;

90% никеля и кобальта;

60% меди;

и все 100% алмазов.

Однако советские и российские инженеры и строители, очевидно, были недальновидными при проектировании инфраструктуры, исходя исключительно из расчета на вечную мерзлоту. В итоге это привело к ежегодному разрушению сооружений.

Почти вся арктическая жилая застройка (81%) здесь создавалась между 1960 и 1999 годами, – отмечают в разведке.

Сейчас в результате таяния в зоне вечной мерзлоты деформированы уже более 40% зданий:

в Воркуте – 80%;

в Магадане – 55%;

в Диксоне – 35%;

в Тикси – 22%;

в Якутске и Норильске – по 9 – 10 %.

Вместе с тем 1 260 километров магистральных газопроводов и тысячи километров автодорог оказались в зоне риска.

Стоит знать! Всего в России зона вечной мерзлоты составляет 65% территории страны.

Как санкции бьют по России?

Санкции Запада против России уже нанесли существенные потери экономике России, хотя правительство и пытается скрыть всю серьезность проблемы.

Трудности возникли почти во всех ключевых отраслях:

В России обвалились продажи автомобилей. Только за первые полгода 2025-го продажи новых автомобилей упали на 23,9 % по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет СЗРУ.

Почти 20 % застройщиков оказались под угрозой банкротства, поскольку продажи недвижимости резко сократились на фоне высоких ставок по ипотеке.

Кроме того, экономику России подтачивает большой дефицит кадров который только в логистике достиг 1 миллиона работников.

О финансовых проблемах сообщают ведущие предприятия угольной, металлургической и других отраслей. В дополнение к тому россияне стремительно беднеют. Почти половина россиян берут кредиты на оплату "коммуналки" и повседневные расходы. Какие еще факторы бьют по экономике России?