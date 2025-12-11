Западные санкции существенно ударили по доходам России, спровоцировав проблемы в ведущих отраслях страны. Но едва ли не больше разрушают российскую экономику изменения климата, которые привели к критическому таянию вечной мерзлоты.
Как таяние мерзлоты влияет на экономику России?
За последние три десятилетия сезонное таяние верхней части вечной мерзлоты за сезон выросло с 45 до 70 сантиметров, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Проблема заключается в том, что мерзлота тает именно в тех регионах, которые критически важны для экономики России, поскольку там находятся главные центры добычи нефти, газа и других полезных ископаемых.
В регионах с вечной мерзлотой генерируют целых 10% ВВП России. Они обеспечивают 20% всего экспорта страны. В этих районах добывают:
- 18% общего объема нефти;
- 90% природного газа;
- 90% никеля и кобальта;
- 60% меди;
- и все 100% алмазов.
Однако советские и российские инженеры и строители, очевидно, были недальновидными при проектировании инфраструктуры, исходя исключительно из расчета на вечную мерзлоту. В итоге это привело к ежегодному разрушению сооружений.
Почти вся арктическая жилая застройка (81%) здесь создавалась между 1960 и 1999 годами, – отмечают в разведке.
Сейчас в результате таяния в зоне вечной мерзлоты деформированы уже более 40% зданий:
- в Воркуте – 80%;
- в Магадане – 55%;
- в Диксоне – 35%;
- в Тикси – 22%;
- в Якутске и Норильске – по 9 – 10 %.
Вместе с тем 1 260 километров магистральных газопроводов и тысячи километров автодорог оказались в зоне риска.
Стоит знать! Всего в России зона вечной мерзлоты составляет 65% территории страны.
Как санкции бьют по России?
Санкции Запада против России уже нанесли существенные потери экономике России, хотя правительство и пытается скрыть всю серьезность проблемы.
Трудности возникли почти во всех ключевых отраслях:
- В России обвалились продажи автомобилей. Только за первые полгода 2025-го продажи новых автомобилей упали на 23,9 % по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет СЗРУ.
- Почти 20 % застройщиков оказались под угрозой банкротства, поскольку продажи недвижимости резко сократились на фоне высоких ставок по ипотеке.
- Кроме того, экономику России подтачивает большой дефицит кадров который только в логистике достиг 1 миллиона работников.
- О финансовых проблемах сообщают ведущие предприятия угольной, металлургической и других отраслей.
В дополнение к тому россияне стремительно беднеют. Почти половина россиян берут кредиты на оплату "коммуналки" и повседневные расходы.
Какие еще факторы бьют по экономике России?
После введения санкций США против "Роснефти" и "Лукойла" Россия начала терять десятки миллионов долларов на продаже нефти. По оценкам экспертов, падение доходов в этой сфере может стоить российскому бюджету от 30 до 50 миллиардов долларов ежегодно.
Американский аналитик по нацбезопасности и внешней политике Марк Тот отмечает, что сочетание американских санкций и украинских ударов по российскому топливно-энергетическому сектору существенно углубляет экономические проблемы Кремля.
-
В то же время российскую экономикуу дополнительно ослабляет и политика льготного кредитования предприятий оборонной промышленности, которые фактически не способны самостоятельно обслуживать свои долги.