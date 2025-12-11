  • В России обвалились продажи автомобилей. Только за первые полгода 2025-го продажи новых автомобилей упали на 23,9 % по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет СЗРУ.
  • Почти 20 % застройщиков оказались под угрозой банкротства, поскольку продажи недвижимости резко сократились на фоне высоких ставок по ипотеке.
  • Кроме того, экономику России подтачивает большой дефицит кадров который только в логистике достиг 1 миллиона работников.
  • О финансовых проблемах сообщают ведущие предприятия угольной, металлургической и других отраслей.

В дополнение к тому россияне стремительно беднеют. Почти половина россиян берут кредиты на оплату "коммуналки" и повседневные расходы.

Какие еще факторы бьют по экономике России?